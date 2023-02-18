來不及上車！「78到83年出生」買房太難 網點名最慘世代
內政部16日拍板房貸補貼方案，只要符合2021年家戶所得在120萬元以內，並且名下持有自用宅1戶以內等4項相關條件，就可以在申請核定後政府一次發放3萬元，對此就有網友直言，民國78-83年出生的人恰好是這三年結婚的主要族群，但卻遇到房價飆升還領不到補助的窘境，讓他直呼根本是「生在買房最慘年」，貼文曝光後立即引起熱議。
編輯中心/綜合報導
該名網友在PTT貼文，他以「78-83年出生是不是在買房最慘年？」為題，表示落在民國78-83年出生的人，也是這三年結婚的主要族群，在中國傳統觀念中，買房還是男生負責居多，但面對結婚小孩誕生、婚房需求，將近一半以上的人還沒上車，房價就飆高到看不見車尾燈，連這次補助3萬也沒有，讓他搖頭嘆：「真的有夠慘，我就生在這個年代，怎辦？我可能一輩子只能跟爸媽住在農舍裡面？」
貼文一出，不少網友反駁，「我80，自己和周邊同溫層都在竹北或台北買房了」、「也是這個年紀，身邊多數都買了，很多不只一間了」、「不是，我82跟我的同溫層79-83都買了」、「身邊大部份這年代都買了耶，還不止一間，你是不是活在平行時空」、「不是欸，周遭蠻多人買了，還有男女朋友各買一間的」。
也有網友認為，「最慘的是83-87這群人吧，剛出社會2、3年，有心想理財買房的才剛開始存錢，就眼睜睜看著房價漲上去，才叫無能為力吧」、「越晚出生越慘，因為階級會越來越僵化」、「這波剛好上車的七年級頭還是最多的」、「有錢會越來越有錢，打工平庸仔很難有翻身機會」、「以前爸媽那個時代靠勤奮就有機會翻身，但現在社會變動太快」。（編輯：賴禹妡）