不是隨機亂打！推銷人員「怎有電話號碼」 她曝暗黑內幕
許多人為了杜絕推銷電話，手機都會安裝封鎖陌生來電的APP，不過就有一名電話行銷人員出面吐露心聲，表示自己常常一打過去就被罵髒話，心裡多少還是會有些不舒服，貼文曝光後立即引起熱議，不少網友仍抱怨被推銷電話騷擾得實在很煩，也有人好奇問為何推銷人員都有大家的電話聯絡資訊？ 對此，原PO也給出解答。
編輯中心/綜合報導
該名網友在臉書社團「匿名2公社」中貼文，她表示自己是一位電話行銷人員，「簡單來說就是打電話賣保險的」，工作內容需要致電給潛在客戶，「我會問客戶現在1、2分鐘可以嗎？客戶同意我才會講，真的不會超過2分鐘」，原PO認為若真的不想被推銷，建議可以直接掛掉電話，但卻還是常常遇到對方罵髒話，讓她無奈嘆：「工作自己選的，承擔被掛電話的情緒沒問題，但可以不要問候我媽嗎？她老人家常常被問候也是很不好意思餒。」
貼文曝光後，網友紛紛留言抱怨，「我從沒罵過推銷電話，但是那種已經說不需要了，還繼續死纏爛打的想繼續說真的很煩」、「擋都擋不完，封都封不住，問候娘親算是剛好而已，雖然職業如此但也心疼你，但是我申請電話不是三不五時就該被騷擾，何況還是你們打過來的」、「啊這種就專挑別人在忙的時候打來啊」、「當你想睡或是睡著了或是正在開車以為是工作電話，結果接起來是個自顧自的保險推銷電話你會覺得如何」、「你知道夜班的被吵醒有多火大嗎」。
對此原PO則回應，「現在大家都有who’s call，看到還接起來的真的很多，不喜歡就掛掉而已，何必拿別人的情緒懲罰自己大動肝火？」至於有網友問「我很想知道是電話行銷這些公司如何得到其他普通人的電話聯絡資訊呢？」原PO則透露：「通常都是跟某個保險公司合作，提供合法共同行銷的客戶。」（編輯：賴禹妡）