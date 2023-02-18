檳榔西施曬「逆天長腿」吸客辣翻！內行一看嗨爆：她超貴
太辣的檳榔西施！一名網友曬出某處檳榔攤的店面照片，只見知名動畫《航海王》（ONE PIECE）裡頭角色「海賊女帝」竟現身在店門口，原來這是一尊真人比例的公仔，讓不少網友驚喊：「哇塞，這尊要好幾十萬吧！就這樣擺外面，經過的人也太有眼福！」
編輯中心/綜合報導
該名網友在臉書社團「路上觀察學院」中貼文，只見照片地點位在某處檳榔攤前，而店門口竟擺著一尊超大的《航海王》「海賊女帝」公仔，遠看就如同真人一般，比例相當逼真，且身材又十分傲人，讓他直言：「不用薪水的檳榔西施。」
貼文曝光後，網友紛紛笑喊，「女帝打工畫面辛酸畫面流出」、「應該用羅賓（榔）」、「哪不用薪水？這是買斷好嗎」、「停下來才發現是假的」、「沒人敢吃她豆腐，除了魯夫」、「心臟爆擊」、「吃她豆腐會變石頭」、「我老婆去打工，各位不要驚訝」。
也有許多人驚呼，「這隻很貴欸」、「這個西施很貴，好幾個月的薪水」、「哇塞，這尊要好幾十萬吧！就這樣擺外面，經過的人也太有眼福」、「這公仔超貴欸，要賣好幾包檳榔才會回本」、「不用錢的最貴！這個可以抵一般的西施幾個月薪水」、「這比真人貴，一隻要幾10萬」、「哇這應該也要五萬以上吧，怎麼捨得放在外面風吹日曬」、「這麼大隻的蛇姬不便宜耶，老闆大手筆」。（編輯：賴禹妡）