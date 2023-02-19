雪山隧道開45公里！警察愣：前面空爆 結局1.9萬人療癒
有在往返台北宜蘭的民眾，肯定都會知道這條全台灣最長的公路隧道「雪山隧道」重要性，而全長12.9公里的隧道，並不是永遠順暢，往往遇到烏龜車現身，整條隧道就會塞到讓人不耐煩。然而，近日國道公路警察局就分享一張罰單，在雪山隧道只開45公里！不僅前面完全沒有車輛，也讓國道警察們表示「這是目前時速最低的一位」，讓不少網友直言「不會開車就不要出門！」
編輯中心/綜合報導
臉書「國道公路警察局」18日發文表示，「比補班補課更厭世的是，龜速車擋在前面讓你氣pupu，隧道裡就那兩個車道，前面完全沒車，到底為什麼不能跟上車流？後面被你堵到天荒地老。不囉嗦，還是只能代替月亮處罰你了。」
只見貼出的罰單畫面，一輛白色休旅車行經國道5號北上21.1公里處時，僅以時速45公里的速度行駛，然而隧道內的最低限速為「70公里」，而該駕駛整整慢了25公里，且前方的車道完全沒有任何車輛，加上隧道內不能變換車道，等於他一台車當起「路隊長」，讓國道警察只好祭出罰單。
貼文一出，吸引超過1.9萬人按讚表示「要開45公里，你要不要就騎摩托車就好＝＝」、「真的很扯，雪隧永遠一堆這種人」、「45公里是真的比較扯啦」、「傻眼＝＝真的每次都遇到好多路隊長，超煩的」、「在雪隧開45公里，怎麼不回家睡覺就好了」；而國道公路警察也表示「隧道裡有科技執法，會自動取締，這件是目前最低的一件，所以拿來宣導，也希望大家能幫忙宣導親朋好友，正確的速度才能讓大家行車順暢！」（編輯：張嘉哲）