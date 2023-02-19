當里長賺不夠？陳紫渝開IG遭砲轟 粉絲揪「關鍵字」力挺
擁有「最美里長」稱號的陳紫渝，去年在九合一選舉成功當選永福里里長，當選後也積極的為民服務，舉辦多項活動，甚至也開通了個人IG，結果從去年到現在，陳紫渝的IG人數大暴衝來到24萬人，甚至比許多藝人、網紅追蹤者還多。對此，就有網友討論「陳紫渝不就是政二代頭銜當選，然後又跑去當網紅兩邊轉嗎？」引起討論。
編輯中心/綜合報導
一名網友在「Dcard」貼文指出「陳紫渝這根本是大網紅吧？」指出陳紫渝自從開通IG給粉絲追蹤之後，短短不到四個月，粉絲人數竟然超過24萬人，一舉超過許多線上的網紅粉絲數，讓該網友直呼「沒有YT比網紅更像網紅，真的太誇張了」。
貼文一出，不少網友紛紛吐槽「真的是兩邊賺，都不知道有沒有真的在做事情了」、「本來就是藉流量去當網紅了啊，不然原本才幾千粉而已，一堆里長福利可以拿又可以當網美接合作，真香」、「從政客變成網紅不是現在的趨勢嗎....還能賺一些葉配合作等等」、「真的很爽…政治、網紅兩邊賺，還跟831合作」、「現在政客都走網紅化，有沒有做事里民心理有數」。
不過，也有不少陳紫渝粉絲則認為「陳紫渝IG很明顯說她IG不討論政治啊，看人家做了什麼去臉書看好嗎？兩邊賺又如何」、「IG就說無關里政了，這也要戰喔，政客不能有自己私人IG？」、「IG無關里政，記錄生活為何不行，就真的很多人喜歡她啊」、「說她本人差很多的，那路上是侏羅紀公園嗎？不要整天眼紅好不好，真的很無聊」。（編輯：張嘉哲）