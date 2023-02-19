他加盟早餐店「一年賠75萬」頂讓！夫妻檔接手結局大不同
日前一位退休媽媽想接手早餐店，卻讓兒子相當憂心，深怕長輩忙翻天卻又把本錢賠上。對此，就有一位曾加盟過早餐店網友分享，自己也是做過早餐店後認賠頂讓，但後續一對夫妻檔接手後現況卻大有不同。
編輯中心/綜合報導
原PO於PTT上回憶起自己的創業過程，2019加盟一間連鎖早餐店，裝潢+壓金2個月+貨底也是先噴掉7～80萬元現金，沒想到2020年開端就碰上疫情，只能靠外送平台「冷清的街道讓你懷疑人生，平台分走35％營業額，毛利更是慘」。
之後到了2020年尾時，當時原PO的早餐店曾一度月營收30萬，但其中一半卻是外送平台訂單，再加上當時店裡2名正職、2個PT，月薪資支出就要9萬5、租金3萬，加上其他支出，一個月大概13萬，「整個月算下來還是得淨支出3萬，忙了一個月倒賠」，最終決定以25萬頂讓給一對中年夫妻檔，「忙一整年輸了75萬」。
事後原PO也曾回去看店裡現況，接手夫妻檔經營全靠自家人，「連小孩假日都來當PT，錢在自己家裡流轉」，成功保住薪資支出這塊才有盈餘，一家人也對原PO充滿感謝。
不少網友看完也紛紛回應「家庭經營就是多賺人工啊，單打獨鬥太難了」、「同為過來人，我是飲料店，簡單講就是自己與自己人要下去做」、「今年的人事成本又更大了」、「全家下去做早餐店，其實也很辛苦」。（編輯：潘毅）