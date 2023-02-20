超商買茶葉蛋「少做1事」！她曝慘痛教訓勸：結帳要小心
各家超商都有販售茶葉蛋，許多人喜歡在結帳時順便夾一顆補充蛋白質，不過近日就有一名網友分享，她去超商買茶葉蛋時，明明就是拿普通款，最後卻被結帳成單價較高的所長茶葉蛋，而她當下也沒看著螢幕檢查，是回家看發票才發現，因此特別PO上網提醒大家：「買茶葉蛋結帳要注意，特別是店裡兩種茶葉蛋都有賣的！」
編輯中心/綜合報導
該名網友在臉書社團「7-11全家各超商新品資訊共享」中貼文，她表示那天到超商發現有賣普通茶葉蛋及所長茶葉蛋兩個種類，但她明明就是拿普通茶葉蛋裝袋，最後結帳時，店員卻結成單價較高的所長茶葉蛋，6顆就要108元，但她因為結帳時趕著離開，沒看著螢幕檢查，讓她直呼真的好嘔：「買茶葉蛋結帳要注意，特別是店裡兩種茶葉蛋都有賣的。」
貼文曝光後，網友紛紛留言，「買的數量不少，其實結帳金額差蠻多的欸」、「謝謝妳的提醒，幫大家省好多學費」、「我們這太多人夾所長茶葉蛋，客人都會騙，所以之後不賣所長，只賣一般的」、「我會先算好金額再去結帳欸」、「有些店員只能看你用什麼袋子裝，所長茶葉蛋有專用的袋子，不然就是要特別再跟店員說」。
也有類似經驗的苦主浮出水面，「超商很常，電子發票沒印明細都會這樣，常被多收，只能先大約送價格，也異要趕快說」、「有時候真的要算一下價錢，只是用電子發票當下拿不到明細 （我有一次是被多刷一個商品，回家算了一下覺得價錢怪怪，開app看發票明細才發現）」、「電子發票方便又環保，缺點是買很多東西時被算錯，很難即時發現，消費者只能自認倒楣」、「結帳時我都會盯著營幕看，超商常常算錯，有優惠的刷出來都沒優惠」、「我也曾經在超商買東西，明明沒買茶葉蛋，但是交易明細出現茶葉蛋，跟店家反應他才說誤算，叫我再回去退款」。（編輯：賴禹妡）