路上行人狂撞鞋！他驚「全穿New Balance」 粉絲揭密了
現在市面上的鞋子品牌百百種，各大廠都用盡各種手段，找知名代言人或是推出各式設計來搶佔市占率。不過近期有民眾觀察到「路上年輕人幾乎7成都穿上了New Balance」，開始好奇背後原因，他的疑問也引起廣泛討論，主因也逐步被推敲出來。
編輯中心/綜合報導
有民眾在論壇PTT上發文分享自身觀察「路上30歲以下年輕人，不唬爛，大概7成以上穿New Balance的鞋款，若算上服飾可能更多」，而他也在百貨公司內，看到New Balance與隔壁他牌門市的人潮有明顯的差距，讓他不禁困惑「NB到底在夯什麼？」
為何年輕世代在近年會特別喜愛New Balance這個品牌的提問一出現後，不少鄉民紛紛推測，喜愛體育運動的族群可能是受MLB球星大谷翔平影響，而喜愛韓國娛樂的，則可能是想效仿女神韓星IU的裝扮。
另外也有一派人則認為，舒適度及價格才是影響自己的主因「基本款訓練鞋好穿，跑鞋穿也舒服」、「鞋底很好穿啊，加上日本款式多又好看」、「復古款好看，價格公道合理」、「在韓國紅超久了」、「日常生活穿起來很適合，進辦公室也不會過於有運動感」、「574王道，好看耐穿」、「十幾年前是低調紅，這幾年年輕化曝光率才變高」。（編輯：潘毅）