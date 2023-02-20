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2個月發票500張！他爽中獎1600元　網揪細節戰翻：太明顯

▲雲端發票近幾年超夯，不少人都已經不拿紙本發票。（示意圖／記者顏真真攝）
▲雲端發票近幾年超夯，不少人都已經不拿紙本發票。（示意圖／記者顏真真攝）

編輯中心/綜合報導

發票每兩個月開獎一次，不少人都希望能夠中獎來點小確幸。不過，近日有網友分享自己一期的發票就高達500多張，結果爽中1600元，沒想到網友卻發現其中的不尋常，而即便該網友解釋自己的發票來源，不少人仍然認為這是「洗發票行為」，應該不能領獎，引起廣大迴響。

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一名網友在臉書社團「爆怨2公社」貼文指出「我上期發票9月、10月的發票一共有614張，結果只中了一張200元的；這次11月、12月的才530張就中5張，總共1600元算很不錯了，果然運氣成分佔很多」只見貼出的截圖，該網友的發票都是「電子發票」，不過數量確實有些驚人。

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▲該網友兩個月內就能累積五六百張發票，讓不少網友感到驚訝。（圖/爆怨2公社）
仔細端看上頭的發票，許多消費場所都在「統一超商」，而奇怪的是有許多張發票都是低額的數字，包括2元、8元、12元等等，甚至有多個1元的情況，由於超商內並沒有1元的產品，讓不少網友好奇這樣的發票到底從何而來。對此，原PO回應「這是用紅利折抵，例如我買25元健酪折24元，留1塊付現金這樣發票就能兌獎了！否則全部折抵的話，那張0元發票中1000萬就不能領了」。

而這讓不少網友看完之後紛紛回應表示「就算是折抵...也還是洗發票的行為啊？」、「這種小額這麼多，還都是在統一超商，怎麼看都像是在洗發票」、「那金額很明顯好嗎！一看就知道是在洗發票啊」、「同天同間的發票，雖然不是連號，不是一件商品一張發票，但感覺蠻怪的」、「你500張才1萬多….我100張以內就破萬」、「我不到100張發票就破萬＝＝五六百張才一萬多，這不是洗發票不然是什麼」。

▲統一發票每兩個月開獎一次，成為許多人一夕致富的機會，偶爾中中幾千幾百元也是生活中不可或缺的小確幸。（示意圖／取自Shutterstock）
▲網友認為原PO有太多小額發票，且在同場所消費的紀錄，認為這是在洗發票。（示意圖／取自Shutterstock）
而事實上，過去確實有網友拿著中獎發票要前往兌獎，結果卻發現當初購買東西的發票是用「折價券」折抵，因此發票金額為0元不得兌獎，當時掀起不少討論，因此該網友的說法確實正確，不過更多質疑是「多張發票金額過小以取得大量發票」這件事。

根據財政部先前的說明，為了杜絕洗發票之事發生，如果從客觀上觀察，倘與一般正常消費習慣及經驗法則相較顯不合理，有刻意製造多筆交易行為之外觀形式，就算已經領獎也會追回獎項，其包括條件還有「取得大量統一發票」、「無正當理由」、「統一發票金額較小」、「當期中獎發票達一定張數等客觀要件」而由於該網友雖然正當解釋發票來由，但卻有多筆「發票金額較小」以及「大量發票取得」的情況，較為尷尬，意外掀起網友熱議。（編輯：張嘉哲）

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