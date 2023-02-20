2個月發票500張！他爽中獎1600元　網揪細節戰翻：太明顯

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仔細端看上頭的發票，許多消費場所都在「統一超商」，而奇怪的是有許多張發票都是低額的數字，包括2元、8元、12元等等，甚至有多個1元的情況，由於超商內並沒有1元的產品，讓不少網友好奇這樣的發票到底從何而來。對此，原PO回應「這是用紅利折抵，例如我買25元健酪折24元，留1塊付現金這樣發票就能兌獎了！否則全部折抵的話，那張0元發票中1000萬就不能領了」。
而這讓不少網友看完之後紛紛回應表示「就算是折抵...也還是洗發票的行為啊？」、「這種小額這麼多，還都是在統一超商，怎麼看都像是在洗發票」、「那金額很明顯好嗎！一看就知道是在洗發票啊」、「同天同間的發票，雖然不是連號，不是一件商品一張發票，但感覺蠻怪的」、「你500張才1萬多….我100張以內就破萬」、「我不到100張發票就破萬＝＝五六百張才一萬多，這不是洗發票不然是什麼」。
而事實上，過去確實有網友拿著中獎發票要前往兌獎，結果卻發現當初購買東西的發票是用「折價券」折抵，因此發票金額為0元不得兌獎，當時掀起不少討論，因此該網友的說法確實正確，不過更多質疑是「多張發票金額過小以取得大量發票」這件事。
根據財政部先前的說明，為了杜絕洗發票之事發生，如果從客觀上觀察，倘與一般正常消費習慣及經驗法則相較顯不合理，有刻意製造多筆交易行為之外觀形式，就算已經領獎也會追回獎項，其包括條件還有「取得大量統一發票」、「無正當理由」、「統一發票金額較小」、「當期中獎發票達一定張數等客觀要件」而由於該網友雖然正當解釋發票來由，但卻有多筆「發票金額較小」以及「大量發票取得」的情況，較為尷尬，意外掀起網友熱議。（編輯：張嘉哲）