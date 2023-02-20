還沒面試就看出地雷職缺！他揪人資「3舉動」露餡：很急
年後的轉職熱潮還在延續中，不少上班族都開放履歷，希望能獲得更好的待遇及職位。不過就有上班族分享自己「不用面試就看出地雷職缺」的方法，全因為人資「3舉動」露餡，貼文也引起上班族共鳴。
編輯中心/綜合報導
一位科技業工程師在論壇D卡上發文向各公司人資喊話「奉勸各位，在人力銀行看到履歷，就算你很急著要找人填缺，就算每天被主管要人，你還是不要做這些事情」，其中包含「積極打電話」、「平日晚上六點以後打電話」、「假日六日打電話來」三個舉動。
原PO隨後解釋「積極打電話，只會讓人覺得你這麼著急，是不是屎缺？而平日晚上六點以後打電話，則會讓人誤認為連人資都要加班，最後假日打電話更是大忌，求職者更可能誤解『連人資都假日加班，這麼慘的嗎？』」。
而觀察的論點曝光後，立刻獲得不少上班族贊同「真的！看到7-8點還打電話或發面試邀約的我都直接略過」、「但你這樣教人資，我們以後就更難避免屎缺了」、「我還有遇過一家殯葬業半夜打來...」；但有以人資吐露苦衷「身為人資，平日晚上6點以後打電話，因為有些求職者說現在上班不方便講電話，就算不打電話先發了通知，求職者都只會已讀」。（編輯：潘毅）