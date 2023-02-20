美光資遣費超大包？他點名「1部門」被裁員慘了：沒技能
美光（Micron）日前展開全球裁員計畫，不少職員陸續被資遣，對此就有一名網友指出，他認為待在美光產線部門被裁員其實很可怕，因為沒有什麼技能可以帶出來，且若工作3-5年又基本上已經被定型了，而科技業面臨冷凍期，接下來要找工作恐怕十分困難。
編輯中心/綜合報導
該名網友在Dcard中貼文，他以「其實…美光裁員很可怕吧…」為題，表示近期有學長被裁員開始找工作，和對方聊了目前現況後突然有感而發，認為若是產線部門被裁員其實很可怕，「曾經在台積產線PE待過一年多， 知道產線沒什麼技能可以帶出來，如果待了3～5年，基本定型了，現在這波冷凍期也不知道要凍到什麼時候」。
原PO直言，如果台積電招人回歸到先前訂下的標準，對尚未定型的新鮮人沒關係，還可以拿錢去投資自己，但若是已經工作3-5年的老鳥就頗有壓力了，他就有認識的學長本來已經打算要結婚，但面臨這波裁員只能暫緩，更何況是對於已經買車買房的人來說更是艱辛。
原PO認為，最慘的還不只如此，「離職台積去美光的產線人，要回去真的超級難，沒人背書真的…很難回去」，因此也警惕新鮮人千萬別踏入產線部門，「中年被裁員，沒什麼技能真的很危險，除非年薪砍半去找，不然真的難找」。
貼文曝光後，網友們也熱議，「去年房子買在高點的人壓力應該超大」、「這只是剛開始⋯」、「自尊心高的人被裁員，可能心理要調適很久，其實說真的對新鮮人年紀小還可以，對35以上的人，可能時間不能拉太長就需要找到工作」、「確實，產線背著被裁員的標籤去面試，壓力也是超大」、「腳麻自己選的也沒辦法吧，台積產線就跟吸鴉片一樣，越陷越深腳越麻」。（編輯：賴禹妡）