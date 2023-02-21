乘客搭飛機心臟停止！空姐急：誰是醫生 56人舉手神救援
真的是神救援！一名任職北歐航空（Scandinavian airline，SAS）的機長日前接受媒體訪問，分享生涯最難忘的飛行經驗，結果他提及過去曾經在飛行過程中，有客人心跳突然停止，讓空姐相當緊張的詢問「在場有沒有人是醫師時」，正巧班機上就有一群醫師，且高達56位，乘客最後也被成功救回。
編輯中心/綜合報導
綜合外媒報導，一名叫做尼爾森（Henrik Nielsen）的機長任職於北歐航空，近日分享自己難忘的飛行經驗，提到他從瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）飛往美國洛杉磯的班機，結果途中，空服員回報有一名乘客「心臟停止跳動」。
不過當時尼爾森接到通知之後，卻發現如果要降落到最近的機場上，至少還要4個小時的航程，然而人命關天，空服員急得直接問機艙內的其他乘客說「現場有誰是醫師？」沒想到意外的是，該輛班機剛好有56位來自斯德哥爾摩和挪威奧斯陸（Oslo）的心臟專家，他們正好搭上這班飛機，準備要到洛杉磯去參加醫學研討會議，馬上就搶救了該位乘客的性命。
不過值得一提的是，由於飛機上只不過是短暫的救治，還是要送醫治療檢查比較好，因此下飛機後，救護車早就準備就緒，不過尼爾森說，這名乘客本來應該就醫，不過因為狀況良好，後來還跑去參加派對，慶祝他自己的40 歲生日，不少人都不敢置信。（編輯：張嘉哲）