汐止運動場外「整排神秘柱子」他困惑10年！真實用途曝光
「想問問老汐止人，這幾根柱子的作用是？」一名住在汐止的網友近日好奇問，在汐止運動場外矗立著9根大柱子，不知作用是否為古蹟，為此已困惑將近10年，貼文曝光後立即引發熱烈討論，也釣出新北市議員廖先翔公布正解。
編輯中心/綜合報導
該名網友在臉書社團「汐止集團」中發文，他表示自己搬來汐止已經快10年了，一直以來對於汐止運動場外矗立的9根大柱子感到非常疑惑，不知道作用到底是什麼，因此將照片PO上網尋求解答：「古蹟還是？」
貼文一出，網友紛紛發揮想像猜測，「當燭台的吧，以後柱子後面可以躺，柱子上面放蠟燭，柱子前面跪人，柱子旁邊唸經之類的」、「葉問打的是木椿老人家打的是石椿」、「每根柱子裡面都住一個人」、「其實是寵物友善」、「以為跟埃及的卡諾克神殿一樣，是歷史古蹟呢」、「打雷用來吸收雷電的力量」、「以前有個聖殿，是希臘眾神在台的休息處」。
而此篇文也釣出議員廖先翔解答，「請公所同仁查過，是造景而已沒錯」，但這一說卻讓網友直言「公所同仁不專業，知其然不知其所以然，這造景當初是有意義的啊」，對此廖先翔也回覆：「調閱當初的文件是沒有找到代表的意涵，當然若有人能補充是最好的。」（編輯：賴禹妡）