男友IG「1行為」她看不懂！過來人曝原因：不好的徵兆
現代人樂於將生活點滴分享至社交平台，所以許多人遇到感情問題時，多會從此處找尋蛛絲馬跡。就有一位女性民眾發現，自己的男友把Instagram上所有包含她的照片通通撤下，詢問也得不到正面回應，令她相當難受，網友紛紛為其推測主因，告誡她「這是不好的徵兆」。
編輯中心/綜合報導
原PO於Dcard中發文，說明某日發現男友將Instagram上兩人的合照及精選動態通通撤下，當她向對方詢問時，男友卻理直氣壯的說「就單純想隱藏自己想隱藏的貼文」，使原PO摸不透他在想什麼，「說實在蠻難過的，是該放生（分手）了嗎…？」。
貼文發出後引起熱烈討論，眾人一致認為這動作事關重大，很可能是「不好的徵兆」，「說不定在追別的女生，怕被發現自己有女朋友？」、「如果隱藏了很多只是其中包括你的那還好，只有隱藏你的就很奇怪了，可以看一下其他能顯示你們在交往的管道是不是都被拿掉了，比如FB穩交。而且那個回答也好怪，隱藏自己想隱藏的沒問題，但怎麼都跟你有關？」、「1.要追其它女生了2.照片中的他不好看3.維持版面色調或排版」。
曾撤過另一半相關貼文的女網友出面說明「之前我不爽我男友的時候，也有這樣做過，或許妳可以問問看，是否最近做了讓他討厭的事」，而曾被撤下貼文的苦主也現身「我之前也被女友隱藏，她也是說就想隱藏，然後2個月過後就說她膩了和累了想分手，建議你要跟她溝通一下，不然你可能就會和我現在一樣很難過走不出來」。（編輯：李惠婷）