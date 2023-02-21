別國沒有！全球僅台灣好市多「結帳有1限制」　會員氣炸

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原PO透露，隨後客服又更正，「說韓國有現代聯名卡，但也允許用其他VISA卡結帳，所以的確全世界只有台灣有限定用聯名卡」，且台灣好市多的做法，美國總部應該是知情的，至於如果持美國會員卡進賣場，是否能用美國信用卡結帳？客服給的回答則是「不行」。
最後關於台灣好市多只能用聯名卡的問題，客服解釋「因為好市多有跟銀行合作聯名卡，就可以給台灣會員更多的回饋」，也就是消費有1%的多利金，但原PO反質疑「現在很多信用卡也有1%的回饋，不用聯名卡也有，為什麼全世界都可以用別的信用卡」，認為台灣會員遭受到差別待遇，對此客服表示無法回答，只能幫忙將此問題回報給高層，讓原PO忍不住直言：「至少，全世界只有台灣的好市多限制只能用聯名卡，得到了好市多官方的確認，有種被歧視的感覺。」
貼文曝光後，網友也紛紛留言，「原來只有台灣有限制使用聯名卡」、「不要說好市多了，國際企業來到台灣都會多出異常規則，或是價格異常」、「這題水很深，問客服不會有真正的答案」、「為消費者發聲，感謝您」、「這篇必須推爆」、「或許可以弄聯名卡，也開放其他的信用卡，聯名卡的部分優惠只要大於它家，消費者自行會選擇適合自己的卡，而不是壟斷」。
但也有網友直言，「商客之間不就是你情我願，無法接受規則就別辦、別去消費呀」、「人家遊戲規則訂好了。喜歡就來，不喜歡可以不要參加」、「不認同綁定信用卡，付現金就好」。（編輯：賴禹妡）