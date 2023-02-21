日本出國7天比國旅便宜？網揭「1關鍵」認了：真的會回本
自從台灣防疫政策放寬後，許多國人都紛紛訂機票出國，其中最熱門的地點非日本莫屬，而近日就有網友好奇問 「出國去日本七天真的有比國旅便宜嗎？」貼文曝光後立即引發討論，多數人都認為關鍵在於日本的住宿便宜，「7天的話，國旅住宿價差可以補足機票了」。
編輯中心/綜合報導
該名網友在PTT貼文，他以「出國去日本七天真的有比國旅便宜嗎？」為題，表示想知道若都是利用平日請假5天，且週末沒遇到連假的整整7天時間出去玩，去日本真的會比國旅便宜嗎？「算了一下，一個人日本來回機票大約都14000到20000這區間，出國玩機票占大部分的費用，國旅是住宿占大部分的費用」。
貼文曝光後，網友立即熱議，「我可以非常確定住宿比台灣便宜」、「7天的話，國旅住宿價差可以補足機票了」、「住宿一定有吃飯差不多，最貴機票跟交通」、「可以確定住宿應該會比台灣便宜，前提是你要有便宜機票」，但也有人直言，「當然國旅便宜啊，但品質呢？你滿意的話就好」、「質感差了10倍，京都楓葉漂亮到哭」。
還有內行人透露可以去日本玩回本，「不算機票，台灣光住宿費用就爆了，機票要便宜要靠自己努力找，日本住房一晚台幣1000-3000基本上就可以搞定」、「機票可以靠日本住宿去打平，加上日幣便宜，想買的東西都去日本買真的會回本」。另外也有人分享，可以購買廉價航空機票，對比國旅的CP值會高上許多。（編輯：賴禹妡）