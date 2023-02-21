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告五人為何突在樂壇崛起？「神隊友」太罩　成團真相曝光

▲「新聲代樂團」相當受到關注的「告五人」，前些日子開賣小巨蛋演唱會門票秒殺。（ 圖／相信音樂提供）
▲「新聲代樂團」相當受到關注的「告五人」，前些日子開賣小巨蛋演唱會門票秒殺。（ 圖／相信音樂提供）

編輯中心/綜合報導

台灣樂壇除了獨立歌手之外，樂團的表現近幾年也相當受到矚目，除了大勢樂團五月天之外，「新聲代」相當受到關注的還包括最近話題超夯的「告五人」，日前準備攻蛋的演唱會門票開賣，結果不到2分鐘全部秒殺，讓不少粉絲都感到驚訝。對此，就有網友討論「告五人為何可以突然橫空降世樂壇？」貼文引起熱烈討論。

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一名網友在PTT貼文指出「很多有名的團體都是從地下樂團崛起，在成名之前就已經默默耕耘很多年，例如這幾年竄紅的茄子蛋跟美秀集團，都已經組團好幾年在唱歌，最後抓到機會才爆紅，但是告五人作為一個成立不到幾年的新人團體，不知為突然何橫空出世，橫掃台灣音樂界，到底是怎麼紅起來的？」

▲告五人攻蛋演唱會門票秒殺。（ 圖／相信音樂提供）
▲網友討論「告五人」如何崛起，不少人認為經紀公司相當有一套，搭配告五人本身優質的音樂作品，不紅都難！（ 圖／相信音樂提供）
貼文一出，不少網友紛紛回應「經紀公司太強，包裝跟行銷真的是一流的」、「相信音樂的功力真的不可忽視，我從他們加入相信音樂才知道他們」、「被大公司簽了之後，就有資源一直推他們」、「歌曲本來就非常有料，後來簽給相信直接爆紅」、「以前音樂就紅了吧，披星戴月的想你到華燈片尾曲，相信音樂再推一波，不紅都難」、「告五人在大陸超紅的，他們的歌一直被唱」、「經紀公司給力+他們的歌也真的很猛」。

不過，也有許多人表示，告五人並非突然的就爆紅，事實上，告五人樂團的成立早在2011年就成立，默默地也耕耘了多年，直到2017年10月發行首張EP《迷霧之子》之後獲得關注，接著一路拼勁創造出成名曲《披星戴月的想你》，隨後陸續又有《你要不要吃哈密瓜》、《在這座城市遺失了你》、戲劇《華燈初上》的片尾曲《好不容易》以及近日的《給你一瓶魔法藥水》傳唱度超級高，種種作品都可以看見告五人實力，加上有經紀公司的協助，人氣翻漲許多。

▲告五人分享過年期間樂當「客服」，親自回覆歌迷在社群媒體上的留言。（圖／相信音樂提供）
▲告五人將在4月8日、9日攻蛋，演唱會門票早就已經一票難求。（圖／相信音樂提供）
而距離首次攻蛋的他們也已經進入倒數階段，當時門票完售後，團長鼓手哲謙表示「已經買好新的鼓組的配件，想在演出時帶來更多不同類型的嘗試，希望到時大家會喜歡」；而主唱犬青說「這次有了更大製作團隊後，告五人將呈現的演出可以讓大家期待一下」；而吉他手/主唱雲安感激的說「當天我們會扮演好各自最有趣的角色，把《宇宙的有趣》延續下去」非常期待在4月8日、9日與「哈瓜」們共度美好的夜晚。（編輯：張嘉哲）


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