日本蜜月「被尪1舉動惹毛」！人妻徵50男反擊　網搶報名

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原PO憤怒直言，「我在意的點是，他晚上要花時間一一寫地址什麼鬼的內容寄出」，但蜜月旅行的時間寶貴，老公還要辦這種活動，「想問是我格局太小嗎？我跟他說，我非常不爽。你要寫你寫吧，但我不爽指數非常高」，最後決定也做一樣的事來報復老公，「我現在就徵50個男網友我現在免費寄明信片交流阿，來互相傷害呀，我決定取消去環球影城，我要跟他說，我下午有事我要在飯店專心寫明信片」。
貼文曝光後，網友紛紛留言，「看來是個狠角色」、「跟你老公說你發一張明信片給別人，你就發一張辣照給別人不是更好」、「真的狂，50個會寫到手軟」、「明信片二人組，以後一定可以常常拿出來回味，真正做到夫唱婦隨，情比金堅」。
也有許多網友舉手報名，「號碼牌現在領到哪了」、「報名了」、「所以我可以私訊地址索取明信片了嗎」、「我是女生也想排隊，覺得這種報復好可愛哈哈」、「報名+1」。
還有人建議原PO，「直接買100張讓他慢慢寫，自己出去血拼不就好了刷他的卡」、「不要賭氣這個，環球要去啊，自己玩不要理他」、「妳先讓自己冷靜後，去認真地問他有沒有後悔辦這個活動，如果他說有點後悔，那妳就展現氣度協助他做完這次的蠢事，並跟他說下次不要再這樣了，這對妳在他心中的形象會大大加分。如果他說沒後悔、為什麼要後悔，那妳就當作看清楚他的個性與嗜好，尊重他的興趣，然後妳自己去逛自己的吧，畢竟去影響別人的興趣是一件不妥的事，妳很難去改變一個人的興趣與嗜好」。（編輯：賴禹妡）