男星斷食7天瘦成「非法移工」　苦練越南話：被考倒

藝人吳皓昇日前回歸民視八點檔《市井豪門》，這一次大變身演出來台的越南移工，因為身分不明，在台灣過著非法打工的生活。吳皓昇表示2月初接到回歸任務，被賦予了「越南移工」的角色設定，自律的他馬上啟動瘦身節食、變身助曬兩大計畫。果真一現身攝影棚，引起眾人驚呼，連大樓警衛一度以為是外籍移工。
記者羅凌筠/綜合報導
吳皓昇表示從一接到要進劇組的時候，就相當興奮但也很苦惱，因為前陣子陪伴老婆文汶坐月子，體重來到人生頂峰81公斤，心想要回歸劇組拍戲，若不採取斷食減重恐怕無法符合角色需求，馬上下定決心斷食7天總計168個小時，最後一天中斷計畫則是因為情人節與老婆文汶跟女兒小模模共享大餐慶祝。
同時敬業的他，為了把自己膚色曬成越南移工模樣，靠著助曬機快速曬出黝黑膚色。變身後進到民視大樓，警衛大哥乍看以為是移工，讓吳皓昇自豪表示「這就是我要的效果」。
除了外型調整，也必須挑戰越南語，吳皓昇特別請阮氏翠恆當他的越南語言指導，吳皓昇說越南語真的很難學，光是打招呼就被考倒了，不過還好阮氏翠恆很有耐心總能協助他現學現賣。而第一次接演八點檔的阮氏翠恆，對於棚內多機作業完全不熟悉坦言「很緊張。」，特別感謝吳皓昇定裝當天還留下來「行前訓練」，帶著她進攝影棚解說排練錄影流程、多機作業的鏡頭位置，如何走位等細節，讓她備感溫暖，有如吃了定心丸。