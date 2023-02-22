今最冷10.1度！228連假強烈冷氣團再報到 最凍8度時間曝
中央氣象局指出，今（22）日清晨大陸冷氣團影響，氣溫仍偏冷，高雄以北及宜蘭低溫約12到15度，花東及屏東16、17度，新北、竹、苗及金、馬仍有局部10度以下氣溫發生的機率，不過白天冷氣團減弱，氣溫逐漸回升；氣象局針對新北、苗栗及金門地區發布低溫特報，有10度以下氣溫發生的機率，同時也針對台北市發布大雨特報，在山區有局部大雨發生的機率。
編輯中心/綜合報導
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，這波「大陸冷氣團」的平地最低氣溫，出現在昨（21）日16：10新北(石門區)的10.0度，今(22日)晨氣溫已略升。截至4：53各地區平地最低氣溫：北部(基隆七堵區)11.0度，中部(台中清水區)12.1度，南部(高雄大樹區)11.2度，東部(宜蘭三星鄉)11.6度。今晨觀測資料顯示：迎風面有較多雲層，大台北及東側海面有降水回波，大台北、宜蘭降雨較明顯，花蓮局部零星飄雨。
吳德榮指出，最新(21日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今天冷空氣漸減弱，氣溫略升，仍偏冷；大台北、宜蘭有局部雨，花、東偶有局部短暫降雨的機率，新竹以南多雲時晴。各地區平地氣溫：北部11至17度，中部12至24度，南部11至28度，東部12至26度。明（23）日氣溫再升，北舒適、南微熱，早晚涼；大台北東側、東半部有局部短暫雨，桃園以南多雲時晴。
吳德榮表示，週五（24日）起強冷空氣逐漸南下，北、東轉雨、氣溫降。228連假前2天，週六、下週日（25、26日）氣溫降至最低，北台轉冷，其他他區早晚冷，部分縣市將出現8度左右的平地最低氣溫，應注意保暖。冷空氣的強度，各國模式調整中，以達「強烈大陸冷氣團」(台北測站≦12度)的機率為最高，應密切觀察。
連假後2天，下週一、二（27、28日）冷空氣減弱，氣溫逐日回升。週六大台北、東半部仍有局部短暫雨；下週日起至週二北台亦轉乾，西半部晴朗穩定、東半部偶有局部短暫雨的機率。（編輯：孫唯容）