英國週休3日實驗成功了！員工喊「回不去」 公司也得利
目前世界上多數國家仍採用「五天工作制」，讓員工能夠在一週七天之內得到兩天的休息時光。不過近年來有一些先進國家開始陸續進行「週休三日」的實驗，日前英國又執行一項歷經半年時間的測試，結果出爐發現周休三日不但有利於員工健康，連公司方也能因此得利。
編輯中心/綜合報導
綜合外國媒體報導，英國非營利組織「4 Day Week Global」與Autonomy智庫、劍橋、牛津以及美國波士頓等頂尖大學的研究員主導此次週休3日的試驗，找上了61間不同領域的公司，共計2900名職員從2022年6月起，維持半年的週休3日的上班模式，期間薪水不變。
這次實驗也是目前世界上最大規模的週休3日實驗，也在近期實驗結果出爐了，結果發現，週休3日對於員工們來說，不但可以獲得足夠睡眠時間並改善焦慮問題、工作怠惰，同時還多了進修、陪伴家人的時間，「71%員工認為執行週休3日後，上班倦怠感變低，40%人也有感自己的心理健康、身體狀況都有所改善」，更有9成6的受試員工坦言，自己更喜歡週休3日的工作節奏，其中還有15%的人更堅持要繼續週休3日，就算薪水變多也不會想回到週休2日的模式。
英國劍橋大學的社會科學教授伯切爾（Brendan Burchell）也提到，在此試驗前曾擔心，員工們一週僅上班4天，或許會迎來更高強度的工作，導致抵銷週休3日的好處，但結果卻顯示「人們找到了各種提高工作效率的方法，減少了許多時間浪費」。
因為員工身體、心靈狀況的改善，這次實驗中的61間公司也因此得利，不但員工請病假的天數大幅降低6成、離職流動率降低，平均收入也成長約1%，因此多數公司都想繼續執行週休3日的模式。（編輯：潘毅）