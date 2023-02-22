女大生搭捷運拉鍊沒拉！男童「1舉動」溫暖人心 網全讚
一名女網友日前到北部旅遊，搭乘捷運時看到一對目測約三十歲的父母偕男童上車，孩子急切地想與媽媽說話，聲音略為宏亮，這時媽媽對他說「我們在家是不是說過，如果有很多人的話不能大聲講話」並建議男童有表達欲時可拉媽媽的衣服，讓她蹲下來聽，男孩點點頭答應，這一幕讓女網友印象深刻，豈料不久後男孩走到身邊提醒她褲子拉鍊沒拉，而其表達的方式讓她直呼：「好感動」。
編輯中心/綜合報導
原PO於Dacrd發文，表示男孩聽完告誡，不久便拉著媽媽的衣服竊竊私語，接著原PO就看到他媽媽朝自己的方向看過來說「沒關係，去跟姊姊說，但要有禮貌喔！」，然後男孩就咚咚咚地跑過來，同樣輕輕拉扯原PO衣服，並用手遮住嘴巴小聲地說「姐姐，妳褲子的拉鍊沒拉」，原PO尷尬地趕緊道謝並拉起來。
巧合的是雙方都在同一站下車，男童媽媽湊近原PO說「小姐不好意思，我小孩剛剛不是故意要往妳褲子拉鍊看的，小孩子不懂事，希望你沒有不舒服」這段話讓原PO頗有感觸，認為「第一次聽到『小孩子不懂事』 這幾個字用得這麼恰當的」，原PO也再次跟男童道謝，這時男童父親說「每個人都會有不小心的時候，我們如果要提醒別人，有時候小小聲的提醒比大聲喧嘩更棒喔，哥哥你剛剛做得很好，所以姐姐才會跟你說謝謝，以後一樣要小小聲的，好嗎？」，男童馬上回「好啊，那這樣我就會聽到很多人跟我說謝謝了耶」，這溫馨的場面令原PO相當感動，並期許「希望自己以後也是這種爸媽」。
網友回覆「這就是家教，希望我以後也能這樣教育小孩」、「這個媽媽教小孩叫妳姊姊，很棒」、「咚咚咚也太可愛了 感覺男童爸媽也都是很有修養的人！」、「這種父母才有資格生養孩子 一堆會生不會教的」、「家長會蹲下來聽小孩說話，讚」。（編輯：李惠婷）