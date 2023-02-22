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星宇航空「夠潮」年輕人才愛？乘客曝實際體驗：贏太多了

▲近期星宇航空（2646）因為股價成為各界討論焦點，更有網友觀察到，許多年輕人出國都選擇搭乘星宇，不禁好奇「是因為潮度嗎？」（圖／星宇提供）
▲近期星宇航空（2646）因為股價成為各界討論焦點，更有網友觀察到，許多年輕人出國都選擇搭乘星宇，不禁好奇「是因為潮度嗎？」（圖／星宇提供）

編輯中心/綜合報導

近期星宇航空（2646）因為股價成為各界討論焦點，更有網友觀察到，許多年輕人出國都選擇搭乘星宇，不禁好奇「是因為夠潮嗎？」疑問曝光後，立刻引出乘客分享「實際體驗」：真的贏很多。

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一位鄉民在論壇PTT上分享近期觀察到的現象「現在社群媒體上瀰漫著一股星宇很潮的風氣，大家搭星宇都要打卡一波，但搭其他間好像都不會這樣，但看起來整體也沒有特別奢華的感覺，為什麼年輕人會有一種搭星宇很潮的氛圍？」

▲星宇航空機艙內都有Wi-Fi可使用，但經濟艙限制為10M。(圖／記者葉政勳攝)
▲星宇航空機艙內都有Wi-Fi可使用，但經濟艙限制為10M。(圖／記者葉政勳攝)
疑問曝光後，隨即有不少網友回應「K董開飛機不潮嗎！」、「老闆會開飛機，夠潮吧」、「新還不夠話題嗎」、「哪家航空公司董仔自己直接去開飛機的」、「光他們那時候不裁員就覺得企業文化不同」、「保證新飛機啊 票價高一點我也要搭新飛機機，加上老闆會飛會修，員工不敢裝肖維」、「木曜四拍過啊」。

▲搭飛機,旅遊,出國,登機,星宇,航空,易遊網。(圖／記者葉政勳攝)
▲星宇航空飛機內裝相當時尚新穎。(圖／記者葉政勳攝)
此外也有不少搭乘過星宇的乘客分享看法「行銷真的強，而且目前也沒比別人貴多少」、「免費wifi、高清螢幕，光這兩點就贏太多了」、「新飛機爽啊，機上影音也不錯」、「星宇全部都空巴還不吸引人？」「去日本搭過一次飛機硬體不錯」、「光是座位設計感就差很多了吧」「搭新飛機就是爽+1」。（編輯：潘毅）


 

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