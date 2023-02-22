蛋荒搶嘸不用怕！營養師建議「換吃這些」也能補充蛋白質
近日全台再爆「缺蛋荒」，許多民眾抱怨到各大超市、量販店都買不到雞蛋，不僅平時享用的美食少了一些風味，甚至擔憂飲食的均衡、蛋白質的補充失衡，對此營養師程涵宇表示，民眾近期吃不到蛋無需過度憂慮，透過豆類、海鮮、肉類也能補充蛋白質，其中蛋白質攝取順序則最推薦豆類、魚和海鮮類其次，接著是蛋，最後才是肉類，只要吃對蛋白質順序，把握低脂原則，缺蛋時期也能顧健康。
記者張志浩/綜合報導
程涵宇指出，1顆雞蛋的蛋白質約含7克，相當於1杯190ml豆漿、3湯匙毛豆、半盒豆腐、1.3片小方豆乾、3隻白蝦、6個大文蛤、8個蚵仔、30g雞胸肉、35g豬肉和牛肉，雖然基本款的荷包蛋、茶葉蛋、水煮蛋，炒蛋、蒸蛋等各式各樣蛋料理，能夠滿足味蕾同時補充身體所需的蛋白質營養，但相同的功效透過吃豆類、魚、海鮮、肉類都可以達到。
程涵宇提及，豆類是優良的植物蛋白，不僅低脂也低熱量，其中豆乾、傳統豆腐更含有豐富鈣質，毛豆則更優秀，從中能吃到膳食纖維幫助代謝，因此相當適合常仰賴雞蛋蛋白質的增肌減脂運動族群。魚肉則含有豐富的EPA及DHA，不只能夠照顧眼睛健康，也可以降低人體內的三酸甘油脂，預防心血管疾病，還有助眠的效果，適合長輩及3C族群。
程涵宇補充，肉類也是取代雞蛋補充蛋白質的好幫手，因爲動物性蛋白質胺基酸完整，可以補足人體所需的必需胺基酸，而且含有豐富的維生素B12，是身體造血和神經傳遞不可或缺的營養素，不過提醒民眾，肉類記得去皮並選擇低脂的吃更健康！