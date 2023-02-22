台人旅日租車「弄壞不想賠」大鬧櫃台！他怒噴：台灣鯛
近日有許多台人前往日本旅遊，卻有部分人卻做出脫序行為，男性作家「誌麟姊姊」便在臉書粉專上怒批，有人前往北海道租車，因加錯油弄壞汽車，但當事人卻以修理費太貴為由拒絕支付，甚至在櫃檯大吵大鬧，令其氣得直呼「台灣鯛別在北海道給我撒野！」。
編輯中心/綜合報導
誌麟姊姊曾協助台人與日本租車公司談專案，昨（21）日卻於粉專暴怒發文，表示有民眾到北海道租車，可加油時不慎加成輕油，導致車子損壞，租車公司看在誌麟姊姊的面子，將原本40萬日幣（約新台幣9萬元）的修理費調降至5萬日幣（約新台幣1萬1千元），且沒有收取拖吊及NOC（營業損失賠償）費用，可對方卻不依不撓，在櫃檯前大鬧，嫌價格太貴而不願支付。
這般行徑令誌麟姊姊氣炸，「牽拖說租車公司沒跟他說加什麼油，害他加錯，怎麽不加最貴的高級油？」，直呼「台灣鯛別在北海道給我撒野，丟臉丟到國外去」，甚至想請櫃台報警，讓該民眾「紅到半邊天」，所幸後續對方態度軟化，支付了修理費5萬日幣。
網友對此也深感不解，認為「直接請警察了….」、「租車公司明明都會給宣導傳單+指定的加油站，就算他沒拿到也應該主動詢問。這種人真的是千錯萬錯都不覺得自己有錯耶」、「按契約辦，不要幫他處理，這種人要給他一個大教訓，不然永遠是別人的錯」、「哀，自己的責任真的要自己負責啊」。（編輯：李惠婷）