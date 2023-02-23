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從日本返台工作！他「希望待遇開30K」　卻慘遭人資吐槽

▲有位從日本返台的男子，求職卻超挫折，過去在大阪領20萬日幣月薪，在台灣「希望待遇只開30k，卻被好幾間公司人資吐槽」。（圖／翻攝自Pixabay）
▲有位從日本返台的男子，求職卻超挫折，過去在大阪領20萬日幣月薪，在台灣「希望待遇只開30k，卻被好幾間公司人資吐槽」。（圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

有許多台灣年輕人會到國外留學打工，後續會因為簽證或是各種因素返回台灣找工作，成為「海歸派」。不過就有位從日本返台的男子，近期求職卻超挫折，「希望待遇只開30k，卻被好幾間公司人資吐槽」，詳細談話內容曝光也引起討論。

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事主在論壇Dcard上發分享近期求職心得「因為簽證到期等問題，我從大阪回來台灣求職，之前在大阪薪資大概20萬日幣，換算台幣大約是四萬五」，隨後他補充，回來台灣後，覺得要衡量台灣薪資狀況，所以希望待遇決定設在「30k」。

沒想到他在高雄的幾間公司面試後，這些人資卻都不約而同回應「你是不是太久沒在台灣了？台灣跟日本薪資不同喔！這邊開三萬太高了」，或是類似的內容，這讓原PO相當傻眼。

▲原PO表示男友最近面試新公司，豈料竟然對人資用「注音文」，讓她很不解，貼文一出，全場傻眼直呼「穩刷」、「超不OK」。（示意圖，非當事人／取自Pexels）
▲一些過來人感慨，原PO的日本經歷沒有能讓他在台灣面試得到加分效果。（示意圖，非當事人／取自Pexels）
貼文一出，立刻有部分相似經歷的過來人回應「一樣從日本回台灣找工作，目前第一份2萬8，有日本履歷在台灣公司加不了什麼分」、「找在台日商或有其他日語需求的吧」、「日本領20萬月薪，就等於台灣的免洗工作」。

但也有一派人認為「沒提到行業別跟職業，光說這些很難判斷欸，跟日本比，台灣的薪資的確相對低，不過20萬日圓月薪在日本也只是大學畢業生的水準」、「總不能說在美國超商打工月薪2400美金，回台灣就要求同等職位月薪7萬吧」。（編輯：潘毅）

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