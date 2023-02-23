面試官追問「1道家庭題」！她拒答被嫌爆　人資搖頭了

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沒想到正式面試時，依舊有聊到家庭狀況，面試官順勢開口問了「怎麼沒填家庭成員資料？」並要求現場補上，但原PO則疑惑「不太理解我找工作，為什麼需要填寫父母姓名和職業呢？」
面試官思考了一下後回應「之後入職交身分證，公司也看得到呀？」但原PO則繼續提出疑慮「但我現在還沒入職，我只是想了解為什麼需要填寫」，面試官才坦言，是怕求職者父母年紀大，需要被照顧導致常請假，會把這個作為錄取考量之一。
最後面試官也失去耐心「你不寫也沒關係，只是這樣我就也知道你沒有企圖心」，但原PO依舊不解「這樣就代表沒有企圖心？這是我家人的資料，我當然要了解必須填寫的原因吧」。
面試的完整經過曝光後，立刻引發議論，不少網友搖頭表示「才面試階段就要你透露全家大小身家調查，入職之後連身份證字號出生年月日都要填上去，我就覺得到底是我要報到，還是連全家人要一起來上班」、「會說出這種話的公司，你進去也不見得是好的」、「遇過更扯的！要求我要填父母任職的公司，他們還要打過去確認是否屬實」。
更有曾從事人資的卡友認為「無故要求求職者提供與工作無相關的隱私資訊會有違反就服法的疑慮唷，求職者覺得不舒服也可以不要填寫」，並補充說明「如果公司真的需要這些就業隱私資料，也必須提出與單位經營目的、求職者的工作有正當合理相關性的理由，才可能可以合法要求就業隱私」，例如面試時詢問懷孕計畫、病史、家庭背景等，都是侵犯就業隱私，雇主可能會被罰。
據《就業服務法》第5條規定，為保障國民就業機會平等，雇主對求職人或所僱用員工，不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身分為由，予以歧視；其他法律有明文規定者，從其規定。（編輯：潘毅）