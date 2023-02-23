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14箱絕版漫畫被婆家丟光！人妻哭整晚救不回　尪態度惹議

▲女網友上網淚訴，婆家將她珍藏的14箱漫畫通通丟光。（示意圖／photoAC）
▲女網友上網淚訴，婆家將她珍藏的14箱漫畫通通丟光。（示意圖／photoAC）

編輯中心/綜合報導

「之前看到的都是老公的東西被太太丟掉，但我卻是漫畫被婆家丟掉」，一位女網友在網上傷心發文，表示婆家在沒問過的情況下，將她從國中珍藏到現在的《王家的紋章（尼羅河的女兒）》等經典漫畫全部丟掉，並且不帶一絲歉意，老公對此也不維護，反而拿出1萬元想堵住她的嘴，引起熱議。

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原PO於臉書社團《匿名公社》發文，表示自己與婆家同住一屋，某天老公的大哥因要粉刷整棟而進入原PO放漫畫的四樓，並用「好心幫忙整理」為藉口將14箱漫畫全部載到回收站賣掉。原PO下班得知立刻衝往回收站，可對方早已下班，原PO傷心地哭了整晚，隔天又在早上6點去詢問才勉強救回6箱，其他8箱則都在廢紙堆中救不回來。

原PO淚訴自己收藏的漫畫幾乎都已絕版，婆家辯解「自己堆在樓梯口才會讓人誤會是垃圾」，可原PO明明記得4樓是她與丈夫的生活範圍，當初房貸也一起支付一半，如何擺設並不受婆家管控。令原PO更心寒的是，老公對此直接塞給她一萬塊想堵住她的嘴，「錢可以買回憶嗎？而且其中一箱還是尼羅河女兒全套，現在買的到嗎？我當初也是花很多心血才買齊的，不要跟我說那些根本不值錢，那些在我心裡就是無價！」。

▲一名女病患因長期憋尿導致泌尿道反覆感染，但她卻坦承「不敢在家上廁所」，更曝光是因公婆一習慣才導致。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲原PO對婆家及丈夫的態度相當心寒。（示意圖／Pixabay）
婆家的行為令許多人憤憤不平，回覆「另外那8箱真的救不回來了嗎？要不要號召親友去廢紙堆找？另外，妳可以提告老公大哥跟婆婆了，順便跟妳老公離婚了」、「如果你不怕鬧翻，就看妳敢不敢提告，像這樣擅自丟棄他人物品，你提告一次，下次就不敢了」、「看老公態度我真心建議分開一段時間，因為看樣子妳在婆家的地位也不怎麼樣」、「丟了已經沒有辦法再回來了，但是後續還有很多事情需要你去處理！ 我覺得你應該先傳光一套尼羅河女兒就要多少錢？1萬真的不夠！給你老公看 2.衝著你大伯說房子是他的，你是不是應該跟你老公好好的面對一下你們幫忙繳了一半的房貸大伯卻認定房子是他的，你們還要繼續繳房貸嗎？3.趕快收集資料證明房子你們繳了一半的房貸 4.開始物色房子，準備搬出去住吧」。（編輯：李惠婷）

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