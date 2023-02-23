14箱絕版漫畫被婆家丟光！人妻哭整晚救不回　尪態度惹議

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原PO淚訴自己收藏的漫畫幾乎都已絕版，婆家辯解「自己堆在樓梯口才會讓人誤會是垃圾」，可原PO明明記得4樓是她與丈夫的生活範圍，當初房貸也一起支付一半，如何擺設並不受婆家管控。令原PO更心寒的是，老公對此直接塞給她一萬塊想堵住她的嘴，「錢可以買回憶嗎？而且其中一箱還是尼羅河女兒全套，現在買的到嗎？我當初也是花很多心血才買齊的，不要跟我說那些根本不值錢，那些在我心裡就是無價！」。
婆家的行為令許多人憤憤不平，回覆「另外那8箱真的救不回來了嗎？要不要號召親友去廢紙堆找？另外，妳可以提告老公大哥跟婆婆了，順便跟妳老公離婚了」、「如果你不怕鬧翻，就看妳敢不敢提告，像這樣擅自丟棄他人物品，你提告一次，下次就不敢了」、「看老公態度我真心建議分開一段時間，因為看樣子妳在婆家的地位也不怎麼樣」、「丟了已經沒有辦法再回來了，但是後續還有很多事情需要你去處理！ 我覺得你應該先傳光一套尼羅河女兒就要多少錢？1萬真的不夠！給你老公看 2.衝著你大伯說房子是他的，你是不是應該跟你老公好好的面對一下你們幫忙繳了一半的房貸大伯卻認定房子是他的，你們還要繼續繳房貸嗎？3.趕快收集資料證明房子你們繳了一半的房貸 4.開始物色房子，準備搬出去住吧」。（編輯：李惠婷）