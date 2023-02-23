不當工程師轉開早餐店！年收入「翻倍成長」 預計開分店
廣東江門一名男子大學畢業後於廣州某公司任職工程師，可經濟狀況因家庭開銷大而入不敷出，於是毅然決然辭去工作，轉為經營早餐店，不料這決定竟真的給他不一樣的未來，年收入達到人民幣30萬元（約新台幣132萬元），相較於原先月薪人民幣1萬多元（約新台幣3萬5千元）多上許多。
編輯中心/綜合報導
據陸媒報導，該男子於廣東理工大學計算機系畢業，後在廣州某公司就職，起薪約人民幣8,000元（約新台幣3萬5千元），後續隨年資調至月薪人民幣1萬多元（約新台幣5萬元）。但在男子結婚後，這樣的薪水漸漸不足以支撐家庭的花銷，兢兢業業工作兩年，存款竟只多了人民幣2萬元（約新台幣10萬元），於是決定辭去工程師的工作，自己當老闆賺錢。
該男嘗試創業多次，最終於江門開設一間早餐店，前期投入約人民幣2至3萬元（約新台幣8至13萬元）的資金，後來越做越上手，生意興隆，如今年收可淨賺人民幣30萬元（約新台幣132萬元），相較於原先薪水，月收入上漲了不只一倍。
男子相當慶幸當初自己所做的決定，也因早餐店生意蒸蒸日上，他計畫將在近幾年擴展版圖，以開設分店的方式多幾個收入來源，希冀未來收入能再翻倍。（編輯：李惠婷）