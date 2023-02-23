新大樓見「一堆2樓拋售」他傻眼！知情人曝內幕：賺到爽
買房要注意許多眉角，包含格局、採光、周遭環境等等，近日就有一名網友透露，他看到一個新大樓才過2年，就有許多2樓物件被丟出來賣，但1樓也沒店面，讓他十分好奇原因，貼文曝光後，許多人都立馬點出2樓的缺點，但也有內行人指出，有投資客會用低價買入，短時間賣出後賺中間價差。
編輯中心/綜合報導
該名網友在PTT貼文，他以「新大樓二樓真的有這麼爛嗎」為題，表示看到一個新大樓有平面車道，下方無店面，但才過1到2年就被丟出來賣，且大多都是2樓物件，讓他好奇問：「還是因為單純投資客2樓，便宜治百病，好轉手，好賺錢呢？有沒有現在住新大樓2樓分享一下，不然就是二樓不好賣而已？」
貼文一出，網友們紛紛點出2樓的缺點多半在於管線問題，「二樓超爛，馬桶、排水孔塞過一次就絕對不會買」、「就算彎折處在地下室，還是有可能堆積上來，總之最低樓層倒霉」、「二樓就噴屎噴廚餘問題，代銷都馬說管線直通地下室轉彎，問題是堵住還是從二樓噴出啊，除非預算有限，不然至少買三樓以上」，也有人指出，「二樓等電梯時間平均最久」、「倒霉的話，二樓還會有掉落物喔」。
但仍有不少網友反駁，「不是爛，是入手很便宜，想要撈一筆套現整棟平均成交30萬，2樓他入手可能在24萬，廣告戶甚至在23萬，他在完銷後混水摸魚，人家掛31-33萬賣，他只要撈個27萬成交，他就賺到爽，所以持有時間會很短，因為這是賺這個價差效應，時間放久了投報率反而差，他用低於平均價20~25%的價格入手，用平均價9~95折賣，賺中間的價差」、「其實2樓入住率可能是全棟最高，講那麼多就抵不過一個便宜」。（編輯：賴禹妡）