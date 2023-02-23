他半夜見「居酒屋1文化」驚呆！台網全認了：日本人超強
「日本人怎麼可以這麼猛啊？」日本的應酬文化十分盛行，也因此路邊時常看到居酒屋等適合喝酒、聊天的店面，近日就有一名人在日本的網友透露，他晚上12點多走出居酒屋，但還看到裡頭一堆上班族仍在應酬，隔天卻還要早起上班，讓他十分佩服，貼文曝光立即引起熱議。
編輯中心/綜合報導
該名網友在PTT貼文，他以「日本人怎麼有辦法晚上應酬隔天正常上班」為題，表示他剛從居酒屋走出來，日本時間都已經晚上快12點了，但還是看到一些日本上班族在裡面喝酒、吃飯、應酬，「我台灣晚上聚餐晚上9點我就快受不了了」，讓他好奇問：「日本人怎麼有辦法回家1-2點洗漱完快2點，然後隔天正常上班啊？」
貼文曝光後，網友紛紛留言，「硬撐，日韓都是這樣下班喝到掛文化」、「早上你去搭電車就會看到有體無魂的社畜」、「看過無數次日本上班族半夜灌能量飲，通勤時間長，含應酬一天只睡3小時常態」。
還有網友直言，「不然日本便利商店擺一堆元氣飲是幹嘛的」、「你沒看日本超商架上一堆補給飲料嗎」、「精力劑呀，便利商店就一堆了」。不過，也有人指出，「日本人很少逼酒讓你喝到爛醉（我自己經驗啦）」、「其實他們不一定都喝很多，只是喝的時間很長，體力也是很消耗，多數硬撐」、「日本飲み会主體是聊八卦，喝酒是一開始提氣氛跟八卦講多了解渴用，台灣偏向要喝個盡興，動不動就乾杯」。（編輯：賴禹妡）