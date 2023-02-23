朱學恒PO照反駁「炎亞綸每天吃蛋論」！眾嘆：快實名制了
近日因氣溫、禽流感等原因，國內蛋價悄然上漲，部分地區更出現「缺蛋潮」，但近日藝人炎亞綸於鴻海創辦人郭台銘臉書貼文下留言反駁，表示自己「每天吃得到蛋，是吃一個幻覺嗎？」，宅神朱學恒對此發出三張照片，說明民間確實有排隊買蛋的事情發生，引起眾人熱議。
編輯中心/綜合報導
朱學恒昨（22）日於臉書反駁炎亞綸的「每天吃蛋論」，他貼出三張位於新北市中和區莒光路上所拍攝的照片，前兩張是一位婦人蜷縮著身體，在凜冽寒風下購買雞蛋，而上頭的牌子寫著「雞蛋限定的購買時間」，並標明「數量有限，售完為止」，第三張照片則能看到民眾排成長長的隊伍，朱嘲諷他們是在「排隊買著炎亞綸不缺的雞蛋」。
這3張照片勾起民眾的情緒，跟著譏諷「以後會不會要用健保卡實名制？」、「曾幾何時買雞蛋還限購」、「排口罩、排疫苗，真的是⋯連顆蛋都要排」，同樣受到「缺蛋潮」影響的民眾也發聲「為什麼大家都說買得到？我今天跑了三家全聯、菜市場的雜貨店、蛋店都買不到，家有三名小學生，早餐非常需要蛋啊！」。
對此，農委會主委陳吉仲21日曾透過臉書發文致歉，說明從去年冬天開始禽流感侵襲全世界，台灣就發生74個案例場所，進而撲殺103萬隻家禽，「對於消費者近日未能即時買到雞蛋，表達深深的歉意」，不過去年底已進口6萬隻種雞，如今每個星期都提供近49萬隻雛雞給蛋中雞場，已確保蛋母雞的數量。（編輯：李惠婷）