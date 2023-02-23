1月批發業續弱　營業額陷「連三黑」窘境

經濟部統計處今（23）日公布1月批發、零售及餐飲業營收，統計資料顯示，1月適逢農曆春節前採購高峰，加上疫情常態化帶動出遊及商場購物消費需求回升，餐飲、零售營收表現雙雙創歷史新高。批發業則受全球需求低迷及廠商投資意願減緩，營收年減18.4%，陷入「連三黑」的窘境，統計處副處長黃偉傑表示，在終端需求放緩以及庫存調整影響，未來恐持續抑低外需動能，預估營業額將持續下滑。
記者鄭妤安／台北報導
根據統計處統計，1月批發業營業額為9157億元，年減18.4%，黃偉傑表示，主要是由於農曆春節落點不同，工作天數較上年同月減少，加上全球經貿擴增力道減弱， 外需動能疲軟，客戶去化庫存壓力仍高，放緩拉貨力道所致。
1月適逢農曆春節前採購高峰，加上疫情常態化帶動出遊及商場購物消費需求回升，1月零售業營業額為4082億元，為歷年單月新高，年增4.2%，其中，百貨公司更年增35.1%、布疋及服飾品零售業年增也有22.8%。
另外，在餐飲業表現方面，1月餐飲業營業額995億元，創歷年單月新高，年增31.2%， 主因受惠企業復辦尾牙、農曆春節長假帶動聚餐、出遊增加，使得餐館 業及飲料店業分別年增33.9%及13.5%，而航班旅運人次持續回升，帶動空廚餐點需求增加，識得外燴及團膳承包業年增 32.4%。
黃偉傑指出，批發業受到全球終端需求放緩、產業鏈庫存調整影響，未來恐持續抑低外需動能，預估營業額將持續下滑。零售業及餐飲業因進入農曆年後消費淡季，預期營業額將較上月減少，但與去年相比，購物出遊及聚餐人潮回流，預期營業額年增率可望延續成長態勢。