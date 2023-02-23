微風集團遭駭！數位部責成資安院　今展開行政調查

微風集團驚傳90萬會員個資、發票、訂單與供應商資料被盜走，全被放上駭客論壇兜售。數位發展部今（23）日表示，已經由行政院個資聯防通報新機制，同步接收到此案通報，並責成國家資通安全研究院專業技術團隊，於今天上午配合經濟部商業司展開行政調查；數位部並對主管企業進行資安健檢，與鼓勵民間企業運用新興技術強化資安防護。
記者李琦瑋／台北報導
數位部表示，依個人資料保護法規定，本案主管為經濟部，資安院今天上午已經配合經濟部商業司前往微風百貨進行行政調查，將針對微風百貨的資安措施進行專業分析與鑑識技術等協助，調查本案業者原先所採取的資通系統防護措施，分析造成疑似個資外洩的原因，並提出後續相關強化作為建議，做為主管機關提供業者參考，防止類似事件再度發生。
數位部指出，針對這類涉及資安的個資外洩事件，除了事後通報與行政調查，數位部也強化事前預防，鼓勵民間企業導入零信任架構、隱碼技術、星際檔案系統（IPFS）等新興技術，致力於打造易守難攻的資安環境。
數位部產業發展署身為綜合性電商主管機關，也主動對所管業者提供資安健檢，輔導改善資安系統，並且媒合資安業者進行資安測試，檢視系統是否有資安漏洞，協助進行改善；微中小電商若有資安需求，也會協助媒介資安業者，以提升防護力。