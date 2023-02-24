首談狠愛演解散真相！牛排認「對方不想經營」：沒有共識
YouTuber團體「狠愛演」由牛排、胡椒及大蛇丸組成，在2020年時無預警宣布停更，令眾多粉絲相當錯愕，即便已過近3年，仍時不時會看到網友懷念該組合的貼文。近日牛排為慶祝個人頻道突破50萬人訂閱，舉辦讓粉絲提問的Q&A環節，其中就解答了當時狠愛演之所以拆夥的真正原因，嘆道「對方不想經營團體這一方面」。
編輯中心/綜合報導
牛排23日於個人頻道上傳50萬問答影片，其中有網友詢問「應該最多人想問狠愛演為何拆夥，然後大家有沒有機會再看一次狠愛演合體」，見此留言，牛排笑說「這問題還是來了」，表示當初是對方不想繼續經營團體，雖嘗試溝通，但兩方對未來努力的方向及想做的事都不同，很難取得共識，牛排透露自己其實還想繼續做團體，「可是對方他們可能想做其它的事情，我也沒辦法」。
關於是否有機會再次看到3人合體，牛排說明自己其實已經邀約過非常多次，「可惜他們都太忙了，沒有空，所以一直沒有辦法合體一起拍片」，也曾邀請2人一同吃飯，可惜對方每次都剛好有事，於是不了了之。
部分網友提出是牛排想單飛的言論，他解釋並非如此，表示自己在解散後真的邀請2人拍片多次，可對方實在太忙，所以才看起來像他單飛。而關於狠愛演團體頻道的收益，牛排說明是由他和胡椒平分，大蛇丸則因為是後來加入，收入為額外分配。（編輯：李惠婷）