網購包裝年增5萬噸垃圾！減量新制7月上路　違者重罰15萬

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為強化網購包裝管理方式，環保署公告「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」，自7月1日生效，所有網際網路零售業的網購包裝材料不得使用含聚氯乙烯（PVC）材質；紙類包材90%以上回收紙含量；塑膠包材摻配25%以上再生料。
環保署提醒，其中，資本額5000萬元以上或自有到店取貨據點數達300以上地中型業者，亦須符合商品重量分級規定；資本額1億5000萬元以上或自有到店取貨據點數達500以上地大型業者，須再符合年度減量目標及成果提報等相關規定。
環保署回收基管會執秘王嶽斌接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，期望新制上路後，第一年可以減量1.4萬噸，下一年可以減量達30%，若業者違反規定，則依《廢棄物清理法》第51條第3項及《資源回收再利用法》第26條第1項第2款規定處罰。
王嶽斌解釋，《廢棄物清理法》第51條第3項，違反第21條中央主管機關規定的限制販賣、使用規定者，處1200元以上6000以下罰鍰，經限期改善，屆期仍未完成改善者，按日連續處罰、《資源回收再利用法》第26條第1項第2款，違反中央主管機關依第十三條所定之物品、包裝、容器與其材質、規格及限制或禁止使用方式者，可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。
王嶽斌強調，經通知限期補正或改善，屆期仍未補正或完成改善者，可以按日連續處罰。
環保署期望，透過公告「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」，呼籲民眾及業者在網路購物過程共同響應，從源頭減少使用及妥善資源回收，可節約自然資源使用，減少廢棄物產生，並減輕對環境負荷。
環保署說，若業者配合本公告納入包裝出貨標準作業程序，投入綠色消費網購服務模式，將可減少包裝採購成本，有提升企業形象及國際競爭力，一同達成2050淨零排放目標。