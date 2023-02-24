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42歲男「上班狂滑手機」想跳槽台積電！網驚見年收狂勸退

▲原PO任職於某集團鋼鐵業作業員17年，如今想跳槽台積電，卻遭許多網友勸退。（圖／記者許家禎攝）
▲原PO任職於某集團鋼鐵業作業員17年，如今想跳槽台積電，卻遭許多網友勸退。（圖／記者許家禎攝）

編輯中心/綜合報導

「面於萬物齊漲、通貨膨脹的現況，跳槽到台積電是否更有前途呢？」一名待在傳產企業17年、擔任作業員的網友透露，他今年已經42歲了，雖然每天上班都能玩手機，但希望能追求不一樣的工作環境及更好的薪資，因此想知道跳槽到台積電是否為正確選擇，貼文一出立即引起熱議，多數人都搖頭勸退原PO：「真的要跳槽不論是年資還是年紀方面都太晚了。」 

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該名網友在Dcard中貼文，他以「42歲台積電還會要嗎⋯」為題，表示他的學歷是私立二專，目前42歲，任職於某集團鋼鐵業作業員17年，17年來年收入都落在70到80萬左右，平時上班基本上都是在玩手機，「或許大家會覺得上班很爽， 但久了以後反而覺得無聊」。 

原PO透露，15年前曾到台積電招考，「面試官說傳產不加班，車程10分鐘與科技業加班，車程40分鐘，薪水相同，要我自己選擇」，當時原PO選了傳產，15年後，薪水卻仍原地踏步，因此求助網友：「想請問各位前輩們， 42歲從傳產跳到科技業公司還會要嗎⋯若跳到台積電作業員，年收會大於70嗎？」 

▲（圖／翻攝自Dcard）
▲原PO希望能追求不一樣的工作環境及更好的薪資，因此想知道跳槽到台積電是否為正確選擇。（圖／翻攝自Dcard）
貼文一出，網友紛紛震驚留言，「17年前的70幾萬爆幹多的，老哥你到底花在哪了」、「老哥⋯17年前70萬～80萬輕鬆買房」、「17年前拼個幾年就可以買房，你到底在幹嘛」、「17年前那樣的薪水很多了，有存錢起來的話弄個一棟房當包租公也沒壓力，怎麼會想跳槽？ 原地養老不好嗎？」 

也有人建議，「不要衝動，跳了你也不適應，你的環境根本劇烈變化，從閒到發慌到操到要懷疑人生，你可能沒多久就想連滾帶爬回去了」、「薪水可以，工作又上手，這已經是最好階段何必跳，除非你可能欠一屁股債需要更多的錢」、「太老了肝不新鮮有難度吧，而且技術員的薪水不就是輪班加班年資來決定嗎，真的要跳槽不論是年資還是年紀方面都太晚了」。 

還有內行人中肯分析，「不建議，考慮到你在原本地方累積的年資，跳槽台積電100%後悔，台積電不會承認你之前的年資，操度變成原本10倍又不能用手機，薪水又變少，完全沒必要自找麻煩。17年前你已經做出選擇了，如果當年你選的是台積電，台積電作業員累積17年年資現在可能有比較好的薪水，但現在才要過去已經來不及了」。（編輯：賴禹妡） 

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