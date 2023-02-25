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丹丹漢堡為何超夯？網愣：誰捧上來的　1關鍵贏過麥當勞

▲南霸天速食店「丹丹漢堡」每到用餐時間時總是大排長龍，因其中西式結合的餐點，是其他速食店都吃不到的美味。（示意圖／翻攝丹丹漢堡文慈店臉書粉專）
▲南霸天速食店「丹丹漢堡」每到用餐時間時總是大排長龍，因其中西式結合的餐點，是其他速食店都吃不到的美味。（示意圖／翻攝丹丹漢堡文慈店臉書粉專）

編輯中心/綜合報導

南霸天速食店「丹丹漢堡」每到用餐時間時總是大排長龍，因其中西式結合的餐點，是其他速食店都吃不到的美味，不少外地觀光客來南部玩都要嚐上一口。不過，就有網友好奇在PTT提問「丹丹漢堡到底是誰吹出來的啊？」貼文引起廣大迴響，不少人都點破「價格」是丹丹漢堡最大的利器。

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一名網友在PTT貼文指出「好吃的東西那麼多，為什麼南部的東西就會被吹起來啊？丹丹漢堡有那個水準可以屌打全台嗎？我是不相信啦，認真用心準備的早餐店這麼多欸？」

▲丹丹漢堡對許多異地遊子來說，是屬於南部孩子的家鄉味，在地人激推必點「這一味」。（圖／民眾提供）
▲丹丹漢堡對許多北部人來說，是到南部遊玩時必吃的速食店。（圖／民眾提供）
貼文一出，不少網友紛紛回應「就是因為有不往北部發展的傲氣，直接生意好到炸開」、「北部人要吃都要往南部衝啊，當然紅」、「不爽不要吃，少點人排隊我更開心」、「價格便宜又只開南部，當然吹得起來」、「價格超便宜」、「之前不覺得有什麼特別，直到同學大讚CP值超高改觀」、「價格就贏麥當勞了，不開北部而已」、「丹丹的售價只要麥當勞一半不到，難怪打贏全台，一堆北部人假日都特地南下來吃」。

綜合網友意見，丹丹漢堡之所以夯，除了僅限「南部獨有店面」以外，最重要的就是「價格經濟實惠」，一份套餐最低價現在還有79元，另外則是許多套餐也都是110元內有找，且就能吃到炸雞、漢堡等食物，在這物價通膨的時代，丹丹漢堡無疑成為網友心目中CP值最高的速食店。（編輯：張嘉哲）

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