80歲爺返回學校當工友！學生不捨幫募款　收800萬退休了

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高三生瑟曼（Greyson Thurman）等人，在走廊上看著詹姆斯已經年邁卻還在努力工作的背影相當不捨，於是在2月15日將詹姆斯的故事放上募資平台，並同時上TikTok進行宣傳「詹姆斯是我們80歲的工友，因為房租漲價，他必須返回職場，大家一起幫詹姆斯先生離開這裡！」
原本這個計畫預計要募款1萬美元（約30萬新台幣），沒想到短短幾天，網站就湧入8600多筆款項，共募得27萬9百美元（約新台幣831萬元），而詹姆斯本人一聽得如此驚人的金額，也向幾位孩子表示要停止捐款，同時對所有善心人充滿感激。瑟曼也感動表示「你們都對詹姆斯先生帶來巨大影響，這改變他的人生！」（編輯：潘毅）
@grey.thurmanGo fund me is in the bio! My classmates and I hate seeing Mr. James here, no one his age should have to be cleaning our messes up to continue to live. #fyp#school#gofundme#fy#mrjames
♬ snowfall - Øneheart & reidenshi