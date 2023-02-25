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80歲爺返回學校當工友！學生不捨幫募款　收800萬退休了

▲高三生瑟曼（Greyson Thurman）等人，在走廊上看著詹姆斯已經年邁卻還在努力工作的背影相當不捨，於是在2月15日將詹姆斯的故事放上募資平台，並同時上TikTok進行宣傳。（圖／TikTok＠grey.thurman）
▲高三生瑟曼（Greyson Thurman）等人，在走廊上看著詹姆斯已經年邁卻還在努力工作的背影相當不捨，於是在2月15日將詹姆斯的故事放上募資平台，並同時上TikTok進行宣傳。（圖／TikTok＠grey.thurman）

編輯中心/綜合報導

隨著醫療科技的進步，人類平均壽命越來越長，也讓許多先進國家出現高齡工作者的社會現象。日前在美國德州就有位80歲重返職場的工友，而學生們看見他辛勤工作的身影相當不捨，將完整事蹟發上募資平台，成功募得800萬款項，讓這位工友能安心退休享受生活。

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綜合外媒報導，美國德州卡里斯堡高中（Callisburg High School）在今年1月迎來了一位高齡80歲的工友詹姆斯（James），他重返職場的主要原因，是因目前住處房租飆升至400美元（約1.2萬新台幣），讓他只能重拾拖把、推著推車穿梭在高中校園中。

高三生瑟曼（Greyson Thurman）等人，在走廊上看著詹姆斯已經年邁卻還在努力工作的背影相當不捨，於是在2月15日將詹姆斯的故事放上募資平台，並同時上TikTok進行宣傳「詹姆斯是我們80歲的工友，因為房租漲價，他必須返回職場，大家一起幫詹姆斯先生離開這裡！」

▲80歲工友詹姆斯與3名主導募款計畫學生合照。（圖／gofundme募資網站）
▲80歲工友詹姆斯與3名主導募款計畫學生合照。（圖／gofundme募資網站）
原本這個計畫預計要募款1萬美元（約30萬新台幣），沒想到短短幾天，網站就湧入8600多筆款項，共募得27萬9百美元（約新台幣831萬元），而詹姆斯本人一聽得如此驚人的金額，也向幾位孩子表示要停止捐款，同時對所有善心人充滿感激。瑟曼也感動表示「你們都對詹姆斯先生帶來巨大影響，這改變他的人生！」（編輯：潘毅）

@grey.thurmanGo fund me is in the bio! My classmates and I hate seeing Mr. James here, no one his age should have to be cleaning our messes up to continue to live. #fyp#school#gofundme#fy#mrjames

♬ snowfall - Øneheart & reidenshi

 

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