TWICE娜璉「兔寶寶牙齒」沒了！術後長相曝 粉絲喊可惜
南韓高人氣女團TWICE娜璉有著其亮麗外表，加上歌唱實力堅強，擁有不少粉絲，然而她最招牌的「兔寶寶牙齒」正符合團體的「九兔」、「兔寶」等稱呼，從出道之後就一直備受關注。不過，近日有眼尖的韓國網友卻發現，娜璉的兔寶寶牙齒已經消失，嚷不少粉絲大喊「有些可惜呢！」引起討論。
編輯中心/綜合報導
身為「兔子相」代表人物娜璉，從出道以來那對顯眼的「兔寶寶牙齒」一直都是個人最大特色，往往一笑就超可愛，也讓人看不出她是團裡年紀最大的成員。不過，近日就有網友發現她似乎已經去做「陶瓷美齒貼片」，將門牙邊的牙齒都矯正成和門牙差不多大小。
根據韓國《美麗佳人》釋出娜璉拍攝畫報的花絮來看，可以清楚看到娜璉笑開的時候，牙齒的大小比例明顯跟以往不同。過去在簽售會上，就也有粉絲詢問是否會進行牙齒矯正，當時娜璉就坦言「早已經有諮詢過，不過兔牙沒有辦法靠牙套矯正解決，必須要做陶瓷貼片手術」。
然而消息曝光後，不少粉絲紛紛喊可惜表示「哇！這是姊姊的最大特色呢！不過還是很漂亮」、「支持娜璉的決定，雖然有些許的可惜」、「支持娜璉姊姊！笑起來還是非常迷人的」、「嗚嗚兔子相的藝人又少一位了呢！」、「是不是子瑜讓娜璉姊姊走心了呢？」事實上，過去TWICE一起直播時，娜璉就澄清「我的牙齒還算小！」沒想到子瑜卻神來一筆稱「但是門牙大」，她隨後爭論「我的門牙實際看起來很小啦！」如今雖然沒了招牌兔牙，但多數粉絲還是尊重娜璉的決定，誇讚她漂亮。（編輯：張嘉哲）