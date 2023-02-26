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ChatGPT爆紅！他載APP後悔了　「遭盜刷1200元」還要剪卡

▲AI聊天機器人ChatGPT問世後，隨即在全球掀起浪潮，短短推出2個月，用戶人數就突破1億人。 （圖／美聯社／達志影像）
▲AI聊天機器人ChatGPT問世後，隨即在全球掀起浪潮，短短推出2個月，用戶人數就突破1億人。 （圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導


AI聊天機器人ChatGPT問世後，隨即在全球掀起浪潮，短短推出2個月，用戶人數就突破1億人，顯見能見度非常高。不過，就有詐騙手法也跟上這波風潮，製造假的APP來誘騙用戶下載，接著輸入卡號資料後進行扣款，網路上已經有大量苦主現身！民眾真的要特別注意！

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一名網友在臉書社團「ChatGPT生活應用」貼文指出「一直覺得很奇怪，為何我的機器人很笨，剛剛才知道我下載到仿的」只見貼出的對話當中，整個對答的內容相當奇怪，甚至主打的「會寫故事」的功能根本寫不出來，反應就像是真人一樣的「無言」、「傻眼」的感覺。

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▲網友下載到假的ChatGPT的APP，結果輸入卡號之後直接被扣款1200元，最慘的是還要剪卡換卡。（圖/ChatGPT生活應用）
然而這讓該網友直接去找了該APP的評價，這才發現這個「ChatGPT」的APP是仿製的，而且會以話術的模式要用戶輸入「信用卡卡號」，並指稱是免費試用不會扣款，但只要輸入就會被「穩定扣款1200元」，在PTT也有許多苦主已經掉入陷阱。

貼文一出，不少網友紛紛回應「超誇張的＝＝連這個都能詐騙！」、「只要不是官方的APP真的都不要亂裝！」、「看那回應根本不是什麼人工智慧，是工人智慧吧」、「官方目前沒有APP 版本，大家平時使用這種非官方的服務要小心一點」、「超傻眼...我也是被盜刷1200，打給電信人員確認，說不能退款，審核沒通過Google，所以無法取消建議只能換信用卡才能停止扣款.....」、「詐騙真的一直有新市場欸...真的好扯」

事實上，目前「ChatGPT」官方確實還沒有APP的出現，只有推出網頁版的參考連結，民眾千萬不要隨意下載來路不明的APP，甚至還輸入許多自己的個人資料，以防權益受損！（編輯：張嘉哲）

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