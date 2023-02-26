Joeman飯糰超夯？7-11店員揭「銷售情況」 打折原因曝光
百萬網紅Joeman近日與7-11合作推出聯名食品「JOE式愛美食」系列，引起不少話題討論度，臉書社群以及各大平台都有許多試吃文。然而，近日卻有不少網友直擊，在超商架上出現許多Joeman聯名飯糰被貼上「i珍食65折」的貼紙，懷疑是否銷量不佳。對此，就有超商店員出面解釋原因，坦言「其實Joeman飯糰銷量還不錯」。
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書社團「全家便利商店/7-11超商新品好物分享區」貼文指出「最近Joeman飯糰話題很多，想說要來買一個試試看，原本想說應該很好買，搞不好還有i珍食可以撿，剛剛跑去第二家小7才買到」隨後該網友也順便詢問了在7-11打工的堂妹，堂妹則透露「這個我們賣蠻好的」， 讓網友驚訝的說「銷量好真的假的？不是很多人都說打折嗎？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「昨天買飲料的時候，奢華款也是賣光啊，只剩下照燒而已」、「便宜的跟奢華的都吃過，其實不會難吃」、「這種不就是剛好有一間店在打折，被大作文章嗎....」、「昨天去7-11也沒看到！」、「真的只是個案的店家，說得好像全部7-11一樣，我們這就賣得不錯」。
另外則有店員以及熟客出面表示「店員路過，其實所有的鮮食時間到都會貼上i珍食，跟賣不賣得好沒關係，跟有沒有叫太多才有關係，賣得好才會叫得多，依這幾天店裡的經驗，這次的網紅飯糰算賣得很不錯，大家說的i珍食滯銷，應該是店長估錯量叫太多貨」、「是跟進貨量有關啦，我家這超商一個都買不到呢」、「常常去7-11的都知道，8點過後幾乎所有御飯糰都有65折貼紙。」（編輯：張嘉哲）