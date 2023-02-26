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發票爽中4600！他跑超商領不了超急　眾見「明細」全吐槽

▲每一期的統一發票開獎，對於多數民眾都是一個小確幸。（圖／NOWnews資料照）
▲每一期的統一發票開獎，對於多數民眾都是一個小確幸。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

每一期的統一發票開獎，對於多數民眾都懷抱著中獎的小確幸。但近期就有民眾抱怨，自已的雲端發票一共中了4600元，跑到超商卻領不出來，然而明細曝光，卻被各路網友吐槽不已。

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一位民眾在臉書社團《爆廢公社》上貼出發票存摺明細，他在去年9-10月共有885張發票，總消費金額為15602元，結果就分別中了一個四獎4千元以及3個六獎2百元；不過原PO近期跑到超商要兌獎，結果卻遭拒絕，讓他忍不住著急得問「現在明明還在兌換時間內？應該還可以換吧？」

而明細曝光後，卻有幾點關鍵立刻被看出來，首先是「包含四獎4000元以上的統一發票獎項，只能到銀行、農會或漁會信用部等地兌獎」；其次是事主中的3個2百元六獎，消費金額皆「只有1、2元」，而民國111年(2022年)，「統一發票給獎辦法」第15條就增訂第2項及第3項，以不合常規之交易或付款方式，無正當理由取得當期大量小額統一發票，且該期中獎發票達一定張數者，不予給獎。

▲有民眾貼出中了數張發票，兌換卻被拒絕，但金額以卻意外引來眾多網友吐槽。（圖／《爆廢公社》）
▲有民眾貼出中了數張發票，兌換卻被拒絕，但金額以卻意外引來眾多網友吐槽。（圖／《爆廢公社》）
因此貼文下方，多數網友一面倒地吐槽「885張發票，總消費金額為15602元，平均一張發票金額是17元」、「平均一張發票花不到20，這我不好說什麼」、「那麼多一元兩元的不合理發票，早就被通知不能領取了，還一直狂洗這種發票」、「老實說8百多張只花了一萬五有點不太合理」。（編輯：潘毅）

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