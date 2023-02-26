一日北高成就解鎖　黃珊珊曝下個挑戰：目標當珊珊鐵人

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黃珊珊說，2022年她的目標是到台中，大約150公里，騎車的過程很順利，到台中後又繼續往彰化，差一點就到雲林，騎了約200公里，其實好像還是可以勉強繼續騎下去，但是同仁勸我不要逞強，當時，因為還在市府擔任副市長，每天工作16個小時以上，只練習一個星期就匆忙上陣，她相信，只要多些時間練習，睡飽吃飽，應該可以挑戰更長的距離。經過一場大選，這兩個月好好的調整作息與身心，雖然右手還是肌腱炎未癒，她目標到台南，但有電輔車幫助，直達高雄，終於完成一日北高的夢想。
黃珊珊表示，這次騎車有幾個原因，第一，再一次挑戰自己的理想目標，有目標就有努力的動力。第二，跟志同道合的夥伴一起做一件事，是人生最快樂的事，第三，在每個城市感受土地與人的溫度，欣賞沿途美麗的台灣風景，覺得人生無限美好，第四，繼續堅持自己挑戰不可能的勇氣，堅定地走每一步，不管前途有多少困難險阻。
黃珊珊指出，7年前因為生病才開始運動，這幾年自己都有規律運動，所以才敢挑戰騎車與跑步，今年11月還要挑戰21公里半馬，去年已經跑完十公里，「騎完一日北高之後，就要練習跑步啦。」
黃珊珊表示，開始運動是因為她生了一場重病，醫生說都是因爲她以前作息不正常而且完全不運動造成的病因，「現在，我很健康，去年我去基隆河學滑水，之後，我還要橫渡日月潭，哈哈～目標是珊珊鐵人啦！挑戰自我，別說不可能！」