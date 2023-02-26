威力彩頭獎飆9億！「4生肖」偏財運大爆發　幸運時刻出爐

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Top4：天秤座
穀神星入天秤座本命宮，顯示天秤座在27日偏財運非常旺盛，穀神為稻米之神，金星為蛋白色，建議當天穿米色衣服，或下注前吃碗飯再搭配蛋，再去下注說不定會中大獎。
Top3：雙魚座
太陽海王星二星齊聚落在雙魚座本命宮，顯示雙魚座財寶庫27日能得到太陽照亮，海王星又能引進財水，因此財富能亮旺盛，建議下注前用溫水洗臉，代表太陽（熱）與海王星（水）就能提升財氣，洗完後走到投注站下注前也建議您曬一下陽光，就能產生二星匯聚的效果，讓財氣瞬間沖到暴棚。
Top2：巨蟹座
太陽海王星進入巨蟹座的九宮遷移宮，遷移代表外地運勢很強，27日下注可以前往外地或者到隔壁鄉鎮購買威力彩，說不定會有意外之財降臨。
Top1：水瓶座
水星土星進入本命元辰宮，顯示水瓶座27日本命元辰能注入強大財氣，財氣將能源源不絕，財氣磁場能攏罩全身，建議下注前吃黃色食物代表土星，再喝一杯水代表水星，將能增加你中獎機率，讓你發發發。
好運生肖：豬猴鼠兔
好運時段：早上7：00-中午11：00；下午15：00-19：00
好運方位：
正西方，建議尋找住家或辦公室西方的投注站來下注。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。