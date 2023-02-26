每年存股8張！30歲男堅持8年「被動加薪」 配息金額讚爆
小資族總是會在意自己薪水不夠，但卻也沒有額外的時間能夠再做其他工作，加上投資也不擅長的情況，變成「賺死錢」度日。然而，近日就有網友分享自己靠「存股」的方式，平均每年存8張，邁入第八年的他，靠著64張的配息，被動收入每月替自己加薪「1.2萬元」，讓不少網友大讚。
編輯中心/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「0056存股方案，八年打打造被動收入加薪」，提到現年30歲的他，每個月的薪水大約是5萬多元，加上年終獎金，一年大概可以存個30萬元，然而雖然薪水並非最頂尖，但他在8年前就開始以「存股」創造被動收入，長期定存定額元大高股息（0056）。
當時設定每年存8張，如今8年過去已經存了64張，該網友提到「我是一個沒時間看盤且保守的人，因此存股首重配息、填息的穩定性，就選擇最老牌的0056」以去年配2.1元來說，這筆存股可以創造年14萬以上的配息，大約等於每個月替自己「被動加薪1.2萬左右」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「繼續加油！每個人都有自己得理財方式，穩健就好」、「0056同好路過，目前存了快150張，繼續存，等退休後就可以快樂生活」、「幫你加油，我也存了20張56，不用花時間！穩穩的好」、「一個月加薪1.2萬真的很不錯欸！不求大富大貴，繼續存，退休以後輕鬆很多」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞
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