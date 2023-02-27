演唱會門票「新詐騙手法」曝光！黃牛爆出內幕 粉絲炸鍋
隨著現在疫情趨緩後，國境開始解封，一些國際大咖也開始到台灣來舉辦演唱會，包括韓團、西洋團體歌手等等，近日都將接力在台灣開唱，不過也因為如此，演唱會黃牛票的問題始終都沒獲得最妥善的解決方法。近日，甚至又出現新型詐騙手法，愛看演唱會的你，可千萬別追星追到「掉入陷阱啦！」
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書社團「演唱會讓票換票求票」社團貼文指出「最近又有一個新的詐騙手法，就是詐騙會向我們（黃牛）花錢買票，例如我們賣給他一萬二，他會利用這個對話紀錄說要賣給別人七八千塊，因為相對便宜又有跟黃牛的購買紀錄，很多買家都會相信」。
「結果付款了，要取票時才發現自己被騙」該網友表示「現在ITZY的門票已經爆炸，不少人都已經匯款被騙，因為這類似轉讓手法匯款的，去找原賣家確認是否有這回事吧，也許你已經被騙了」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「詐騙手法這的日新月異，但最重要的就不要貪小便宜就比較不會上當了」、「我朋友說最近一堆人去報案詐騙演唱會門票的....所以說不要再跟非官方的人買票」、「詐騙永遠想的比別人還要更多，功課做很足.....自己注意」、「真的不要追星追到昏頭，買不到票就算了真的！」、「真的是太扯了....比黃牛還要惡劣」。（編輯：張嘉哲）