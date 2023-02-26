連假到遊樂園玩！她排設施遇「解壓縮大法」 家長還嗆人
目前正值228連假，許多民眾都打算在這4天出門旅遊，而各地的遊樂園也成為有孩子家庭的首選。不過今(26)日就有女網友無奈控訴，自己在排遊樂園設施時遭遇「解壓縮大法」，後續發展曝光更引發眾怒。
編輯中心/綜合報導
一位女網友稍早在臉書《爆怨公社》上大吐苦水，一家趁著連假到一處遊樂園遊玩，沒想到等待一項熱門設施時，前方隊伍突然又插進一群小孩，原PO上前了解狀況，才得知是由一位媽媽先代替所有小孩排隊。
隨後原PO也指向設施前的告示，明明白白地寫著「為尊重他人權益，請勿代為排隊或插隊」，沒想到對方媽媽卻反嗆「你們自己也代排隊就好了啊」，打算無視後方所有人的抗議。原PO氣炸表示「真的很自私！大家都想玩⋯我的小孩都排隊排到哭了，好不容易要換他們，因為代排插隊，又多等了10分鐘」。
不少網友看完事發經過後，紛紛痛批「遇到解壓縮的遊客真的會氣死」、「連假遊客的素質從沒好過」、「一換一代排我可以接受，一換二是極限了，就當作兄弟姊妹一起，換一團出來是怎樣？」、「曾經某遊樂園的遊園車，我以為我前面只有排一位大學生，直到車來了，瞬間跑出來10幾個大學生」、「如果是幫一個孩子排隊還好，對後面的人來說沒差多少，但幫一群人......這要恥度夠大才行」。（編輯：潘毅）