北一女畢旅「3天2夜」6450元！學生見超扯行程怒：值得嗎

我是廣告 請繼續往下閱讀
第二天行程則是在高雄義大世界遊玩，時間為3.5個小時，午餐提供200元餐券，下午就驅車前往墾丁，並安排2小時去免費沙灘，強制打2小時沙灘躲避球，之後入住墾丁福華飯店，晚上行程僅留一小時逛墾丁大街，最後一天在飯店集合後，前往海生館，逛2.5小時後就直接北上返程，一整天幾乎都在坐車。
「美其名三天兩夜，但能玩的實際上沒多少」該女學生抱怨，這趟畢旅行程十分潦草，讓她質疑「真的有6450元的價值嗎？」且學校在距離畢旅不到一週的時間才公布行程，而這筆費用早在12月就已繳納，導致2月24日行前說明會時，學生家長意見無法充分反應、採納，且學校也沒人幫忙協助受理退費，希望校方能給予正面回應。
貼文曝光後，許多網友也覺得十分誇張，紛紛留言，「哇！比大學社團行程還克難」、「行程都在坐車，所以覺得沒價值吧」、「高中生畢旅好歹也要五天四夜吧」、「現在畢旅這麼貴？住兩晚要6000」。
對此，根據《三立新聞網》報導，北一女校方回應，畢旅的行程在上學期已調查過學生的喜好景點，再經由數家投標廠商投票才規劃出路線，也有請家長、各班學生及老師等代表帶回班級討論，最終投票出行程才定案，若學生對於費用有疑問或改變主意不想參加，可以聯繫班導師討論處理。
北一女指出，至於費用訂在6450元，主要是為了確保旅遊品質，校方選擇4、5星級飯店及車齡5年以下的交通車，且也選擇了有一定品質的餐廳，因此住宿、交通、飲食才是主要開銷。事後原PO也更新文章，透露學校已將在義大玩的時間多延長了半小時。（編輯：賴禹妡）