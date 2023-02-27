捷運出口見「神秘雨傘燈號」！內行人曝用途讚爆：超貼心
台北捷運為通勤族最愛的交通工具之一，每日各站都有大量學生、上班族進出，近日就有一名網友發現，在捷運台北101/世貿站1號出口上方居然有「下雨指示燈」，專門提醒遊客出站前外頭的天氣狀況，讓不少網友大讚：「很貼心欸，可以避免上面的手扶梯口塞車！」
編輯中心/綜合報導
該名網友在臉書社團「路上觀察學院」中貼文，他表示捷運台北101/世貿站1號出口上方，有一個下雨指示燈，只見畫面中為一個黑色燈箱，上頭有雨傘及下雨符號，「亮燈表示外面現在有下雨，未亮燈表示沒下雨」，提醒遊客出站前注意外面天氣狀況。
貼文曝光後，網友們紛紛驚喜狂讚，「哇這個很讚欸」、「好可愛喔！第一次看到這種指示」、「搭捷運真的會好奇外面天氣怎樣」、「第一次知道這麼貼心的提醒」、「很貼心欸，可以避免上面的手扶梯口塞車」、「常常搭捷運卻沒發現有這麼貼心的設計」、「輔大站是在手扶梯旁放告示牌，私心建議提示雨的大小，不管怎樣都超貼心」。
也有網友指出，「這不是很久以前就有了，還有好幾處！目的是為了避免擠在地面出口屋簷下才拿雨傘，讓大家在在地下先準備好拿手上。因為擠在出口不走，但又一直有人上來，恐發生推擠跌落樓梯」，還有人透露，「很多賣場停車場也都有LED告示戶外是否有下雨，並提醒用路人小心行駛，尤其有些百貨公司好像也會有音樂廣播讓服務人員得知晴雨狀況以提醒顧客」。（編輯：賴禹妡）